Ягодная карта: в Украине установили гастрономический рекорд (ФОТО)

В Ивано-Франковской области, селе Чукаловка, прошел ягодный фестиваль Zahid Berry Fest, в ходе которого представили самую большую в Украине карту, сделанную из ягод голубики, земляники и ежевики. Об этом сообщает издание SEEDS.

В Ивано-Франковской области сделали самую большую карту из ягод - фото:

По словам источника, чтобы создать карту нашей страны из ягод, потребовалось целых 24 килограмма голубики, ежевики и земляники. Это творение стало любимым местом для фото среди гостей и участников фестиваля.

Отмечается, что карта в своих параметрах достигла 150 сантиметров в длину и 97 сантиметров в ширину. Представители Национального проекта "Книга рекордов Украины" зафиксировали новый гастрономический рекорд.





Однако в ходе этого фестиваля не только ягодная карта была занесена в Книгу рекордов Украины. Во время мероприятия презентовали еще и огромный ягодный пирог, оформленный в виде вышитого рушника. В качестве украшений использовали землянику и безе.

Размер ягодного пирога составил в длину 21 метр 63 сантиметра, что является абсолютным гастрономическим рекордом страны. Эту сладость представители проекта "Книга рекордов Украины" также зафиксировали.





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