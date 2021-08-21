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Ягодная карта: в Украине установили гастрономический рекорд (ФОТО)

На создание карты ушло более 24 килограмм голубики, земляники и ежевики

сегодня, 12:37
Автор:

Мокрик Анастасия

В Ивано-Франковской области, селе Чукаловка, прошел ягодный фестиваль Zahid Berry Fest, в ходе которого представили самую большую в Украине карту, сделанную из ягод голубики, земляники и ежевики. Об этом сообщает издание SEEDS.

Ягодная карта: в Украине установили гастрономический рекорд (ФОТО)

В Ивано-Франковской области сделали самую большую карту из ягод - фото:

По словам источника, чтобы создать карту нашей страны из ягод, потребовалось целых 24 килограмма голубики, ежевики и земляники. Это творение стало любимым местом для фото среди гостей и участников фестиваля. 

Отмечается, что карта в своих параметрах достигла 150 сантиметров в длину и 97 сантиметров в ширину. Представители Национального проекта "Книга рекордов Украины" зафиксировали новый гастрономический рекорд. 

Ягодная карта: в Украине установили гастрономический рекорд (ФОТО) - фото 2

Однако в ходе этого фестиваля не только ягодная карта была занесена в Книгу рекордов Украины. Во время мероприятия презентовали еще и огромный ягодный пирог, оформленный в виде вышитого рушника. В качестве украшений использовали землянику и безе. 

Размер ягодного пирога составил в длину 21 метр 63 сантиметра, что является абсолютным гастрономическим рекордом страны. Эту сладость представители проекта "Книга рекордов Украины" также зафиксировали.

Ягодная карта: в Украине установили гастрономический рекорд (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Украине изготовили выпечку гигантских размеров. Кондитер Любовь Керецман из поселка Чинадиево, что на Закарпатье, изготовила выпечку невероятных размеров. Подробнее читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что в Украине вырастили гигантскую ягоду. Вес этой ягоды превышает вес обычной примерно в два с половиной раза. Подробнее об этом читайте в нашем материале


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Источник: https://www.seeds.org.ua/rekordno-veliku-kartu-ukraini-z-yagid-stvorili-na-ivano-frankivshhini/
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