Гастро-рекорд: в Украине изготовили выпечку гигантских размеров (ФОТО)

В Украине был установлен новый гастрономический рекорд. Об этом информирует "Укринформ", ссылаясь на пост руководителя Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой в социальной сети Facebook.

В Украине испекли самый большой рогалик. Иллюстрация: morkva.info

По словам Ветровой, кондитер Любовь Керецман из поселка Чинадиево, что на Закарпатье, изготовила выпечку невероятных размеров. Приготовленный ею рогалик составил 2 метра и 15 сантиметров в длину, а его вес — 9,2 килограмма.

Что самое главное, выпечка была цельной. Именно в этом и заключается специфика таких гастро-рекордов. Ранее поставить такой рекорд никто в стране не брался, так как это невероятно сложно.





Автор этого рогалика-великана Любовь Керецман стала новой рекордсменкой и попала в категорию "Кулинарное искусство". Свой кулинарный шедевр она представила на гастрономическом фестивале "Графский Кифлик", который проводился в замке "Сент Миклош" в поселке Чинадиево.

К слову, в мае текущего года в Днепре был установлен гастрономический рекорд — из 1000 пасок сделали длинный орнамент-вышиванку. В том же городе, но двумя месяцами ранее приготовили налистник, длина которого составила 20 метров, а вес — 80 килограмм. Это кулинарное произведение также попало в рекорды Украины.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине вырастили гигантскую жимолость. Вероятнее всего, украинской компании удалось создать самую большую в мире ягоду жимолости. Её размер более чем в два раза превышает обычный. Подробнее читайте в нашем материале.

Также сайт сообщал о том, что в Украине выращивают необычную капусту, за которой люди выстраиваются в очереди.





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