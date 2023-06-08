Новые угрозы на украинских пляжах: в Одессе предупредили об опасности

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета , пишут "Комментарии".



Черное море. Фото из открытых источников

Также, там напомнили о действии приказа военной областной администрации от 16 июля 2022 года об установлении особого режима. Речь идет о перемещении людей на отдельных территориях региона, в том числе на побережье.

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"Кроме того, в связи с подрывом и разрушением 6 июня дамбы, а также машинных отделений Каховской ГЭС, происходит утечка воды из Каховского водохранилища и подтопление части территории Херсонщины. В результате существует потенциальная возможность попадания загрязняющих веществ в Черное море и засорение акватории" , — подчеркнули в пресс-службе.

В мэрии подчеркивают, что до принятия отдельного решения о частичном доступе к безопасным участкам пляжей, находиться на побережье Черного моря нельзя.

Работники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа проводят постоянный лабораторный мониторинг состояния морской воды. Пока отклонений от допустимых норм не зафиксировано. Однако там предостерегают, что ситуация может изменяться.

Напомним, "Комментарии" писали, — Гуменюк высказалась по поводу открытия пляжей в Одессе: будут ли они работать Решение глав Одесской области по пляжному сезону на берегу Черного моря военное командование воспринимает как эксперимент.

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