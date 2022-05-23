Новые «откровения» Медведчука: почему без политики не обошлось – есть ли шанс, что Порошенко таки сядет

Задержанный экс-депутат Виктор Медведчук рассказал о роли пятого президента Украины Петра Порошенка по краже нефтепродуктопровода и его торговле с россиянами и ОРДЛО энергоресурсами во время войны. Соответствующую информацию обнародовала СБУ. К чему могут привести такие "откровения"? Есть ли шанс, что Порошенко таки сядет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

Показания Медведчука – это лишь показания Медведчука. Пусть даже красиво проиллюстрированные СБУ

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко размышляет так:

"Ознакомившись с информацией, которую обнародовала СБУ, основываясь на показаниях Медведчука, я бы разделил ее на две части. Первая – политическая, вторая – юридическая".

С точки зрения политики – это серьезные заявления, считает эксперт.

"Я неоднократно критически комментировал ситуацию вокруг Порошенко. И когда он только выдвигал свою кандидатуру во власть, имея в команде сомнительных личностей (в том числе ранее осужденных за коррупционные действия). И собственно во время его президентства, когда к Петру Алексеевичу было немало вопросов. И после, уже после его прихода в Раду как экс-президента. Важно понимать, что Порошенко, прежде всего, является бизнесменом. И свой приход во власть рассматривал именно как некий бизнес-проект. Что собственно и продемонстрировал своей деятельностью. И нынешние откровения Медведчука – лишь одно из проявлений совмещения Петром Порошенко власти и бизнеса", – поясняет Сергей Войченко.

Что касается юридической части данных заявлений, то эксперт призывает не забывать о презумпции невиновности (человек не считается виновным, пока его вина не доказана в суде, а соответствующий приговор не обрел законной силы).

"Кроме того, показания Медведчука – это лишь показания Медведчука. Пусть даже красиво проиллюстрированные СБУ. Доказательная база должна быть более мощной, – акцентирует адвокат. – Можно по-разному воспринимать Порошенко, но мы живем в правовом государстве. И даже с политическими противниками необходимо поступать по закону. Иначе мы скатимся до уровня страны-агрессора, с которой мы боремся и в которой права человека – это ничто. При этом, безусловно, обнародование этих показаний Медведчука свидетельствует об обострении политической борьбы между действующей властью и бывшим президентом. В юридическом смысле окончательную точку в этом деле может поставить лишь суд. А в политическом вопросы – граждане Украины на следующих парламентских и президентских выборов".

Вероятность, что непосредственно Петр Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности и сядет – крайне мала

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь считает, что показания Медведчука действительно могут дать дальнейшее развитие уголовному делу, где фигурирует также Порошенко. Однако, подчеркивает он, всё будет не так просто. Ведь было названо очень много имен и фамилий, в том числе людей, которые находятся за границей.

"Например, упоминалась экс-глава НБУ Гонтарева, которая в Украину для допроса в качестве свидетеля, определено, не прибудет, – отмечает эксперт. – А это будет тормозить следствие по делу. И, скорее всего, в итоге приведет к его развалу в конечном итоге".

Денис Бондарь подчеркивает, что с самого начала данного уголовного дела было понятно – без одобрения из высших кабинетов власти, без причастности чиновников и правоохранительных органов, такие решения и такие поставки гражданское лицо Виктор Медведчук организовать самостоятельно бы не смог.

"Естественно, что такие показания усилят давление на политпартию "Европейская Солидарность", что будет использовано против этой политической сил в информационной войне, когда наступит время следующих выборов в Украине, – отмечает эксперт. – Но, с моей точки зрения, вероятность, что непосредственно Петр Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности и сядет – крайне мала. Полагаю, что его международные покровители не позволят этому случиться, так как заинтересованы, чтобы информация, который он обладает и получил за время своего нахождения у власти, была сохранена в секрете".

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