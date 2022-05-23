Медведчук дал новые показания по схеме Порошенко



















Одиозный нардеп, кум Путина Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в госизмене и содействие терроризму, на допросе признался в схеме вывода из госсобственности части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный портал СБУ.

Виктор Медведчук. Фото: СБУ

В подтверждение своих слов спецслужбы опубликовали видео признания Медведчука, где тот рассказал детали схемы. Кум Путина акцентировал внимание на том, что в эту схему был посвящён пятый президент Украины Пётр Порошенко. Также Медведчук попытался перебросить на экс-президента главную вину в этой схеме. Якобы это Порошенко обратился к нему с просьбой выйти на Кремль. Со своей стороны, Порошенко "порешал" все вопросы в украинских инстанциях. Таким образом вопрос трубопровода он курировал исключительно по просьбе бывшего главы государства. В итоге приобретение новых владельцев дало вдвое больше средств, чем было потрачено на то, чтобы его выкупить. В целом Медведчук называет сумму 42 млн долларов.

При этом Медведчук обращают внимание на то, что с 2019 года, как президентом страны стал Владимир Зеленский и Порошенко утратил свои президентские полномочия, прокачка дизеля через трубопровод прекратилась. Также Медведчук посвятил правоохранителей в детали схемы 2014-2015 годов, когда закупался уголь с оккупированных территорий "ЛНР" и "ДНР", фактически финансируя псевдореспублики. Задержанный уверяет, что в этой схеме были задействовано все руководство страны, включая министров и правоохранителей.

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