Новые карантинные ограничения: кого накажут за нарушение правил перевозок

В четверг, 21 октября, в Украине вступили в силу новые правила пассажирских перевозок. Теперь ответственными за нарушение норм будут перевозчики, на которых полицейские могут составлять соответствующие протоколы. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева изданию РБК-Украина.

Пассажирские перевозки - фото: Информатор

"Но здесь есть нюанс: перевозчик может быть как юридическим лицом, так и ФОП. Поэтому обязательно проверяем документы, и если водитель — ФОП, то протокол оформляется именно на него. Затем материалы направляются в суд и уже там определяется наказание", — сообщила представитель полиции.

Марьяна Рева отметила, что физическому лицу в таком случае будет грозить штраф в размере от 17 до 24 тысяч гривен, а юридическое лицо оштрафуют на сумму от 34 до 51 тысячи гривен.

Отметим, что нововведения подразумевают наличие у водителей транспорта и пассажиров в "желтых", "оранжевых" и "красных" карантинных зонах ковидного сертификата или негативного результата теста на коронавирус. Соответствующие ограничения для издания "Комментарии" прокомментировали эксперты.

Напомним, что вакцинация и связанные с ней ограничения породили в Украине ряд новых бизнесов. К примеру, вакцинированные против ковида украинцы предлагают тем, у кого отсутствует паспорт вакцинации, совершить покупки в магазинах, торговых комплексах и ресторанах за деньги вместо них. Какие еще виды бизнеса может породить (развить) очередная волна корона-кризиса? Правильной ли дорогой идет украинская власть? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.









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