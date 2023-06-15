Новая петиция: в Киеве требуют поставить памятник акуле, съевшей россиянина

Украинец Мирослав Латык создал петицию с обращением в городской совет Киева об установке памятника-фонтана акуле, убившей российского туриста в Египте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Киевского городского совета.



Акула. Фото из открытых источников

12 июня на сайте Киевского городского совета в разделе электронных петиций появилось обращение от Мирослава Латыка, который просит создать фонтан-памятник в виде акулы на одной из киевских площадей или в зоне набережной линии города. Автор петиции считает, что художественный экспонат будет нести несколько важных функций в украинском пространстве.

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" Тема памятного знака есть — увековечение акулы-борца с россиянами, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны", — объясняет свое обращение Мирослав Латык.

За первые три дня петиция набрала более 2500 подписей из 6 тыс. необходимых для того, чтобы попасть на рассмотрение в Киевский городской совет. По состоянию на 15 июня до истечения времени активности петиции 57 дней.

Напомним, что 8 июня вблизи курортного города Хургада российского туриста убила акула. На видео заметно, как 23-летний россиянин плавает в море, однако вскоре его несколько раз атаковала акула и потащила ко дну. Вскоре местные рыбаки поймали акулу и убили ее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович критикует украинцев приравняв их к россиянам из-за смерти туриста из РФ в Египте. Поэтому украинские лидеры общественного мнения раскритиковали Арестовича. Однако были и те, кто просил прекратить смеяться над смертью россиянина.

Также "Комментарии" писали об американском рыбалке, который зафиксировал на камеру, как он ловит акулу, однако в какой-то момент ее проглотила другая рыба.