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Ношение маски обязательно: будет ли полиция штрафовать нарушителей

Пока планируется исключительно профилактическая работа с нарушителями

сегодня, 20:37
Автор:

Вечканова Елена

Лица, нарушающие требования нового постановления Кабмина насчет обязательного ношения защитных масок в "красной" карантинной зоне, отделаются лишь устным предупреждением от правоохранителей. О таком решении Нацполиции сообщает издание "РБК-Украина".

Ношение маски обязательно: будет ли полиция штрафовать нарушителей

Сначала полиция не будет штрафовать нарушителей за отсутствие маски. Фото из открытых источников

По словам журналистского источника, полицейские сосредоточатся на профилактической работе с населением. К такому подходу решили прибегнуть из-за высоких сумм штрафов за отсутствие маски. Напомним, что минимальное финансовое взыскание за подобное нарушение с недавних пор составляет 17 тысяч гривен. 

Судя по всему, представители Национальной полиции будут общаться с гражданами, находящимися в местах общественного пользования, насчет необходимости соблюдать обновленные правила пребывания на карантине.

Напомним, подобные требования прописаны в соответствующем документе Кабинета Министров Украины от 22 марта. 

Согласно постановлению, украинцы, проживающие в областях "красной" зоны карантина, должны соблюдать определенные требования, в том числе и насчет наличия индивидуальных средств защиты. Медицинские, а также изготовленные собственноручно маски и респираторы отныне превращаются в почти постоянный элемент гардероба, а не только служат "пропуском" в большинство общественных мест и супермаркетов.

К слову, теперь со средством индивидуальной защиты следует находиться сразу при выходе на улицу. 

Напоминаем полный список мест, нахождение в которых теперь предусматривает наличие защитной маски на лице, "Комментарии" публиковал этот материал ранее. 

Также на портале можно узнать, какие карантинные особенности могут ввести в столице насчет общественного транспорта.

Помимо этого журналисты рассказывали о предложении нардепа Михаила Радуцкого насчет ограничения распространения коронавирусной болезни в Украине.


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/maski-parkah-budet-politsiya-shtrafovat-narushiteley-1616515291.html
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