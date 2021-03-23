Ношение маски обязательно: будет ли полиция штрафовать нарушителей

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Вечканова Елена
Лица, нарушающие требования нового постановления Кабмина насчет обязательного ношения защитных масок в "красной" карантинной зоне, отделаются лишь устным предупреждением от правоохранителей. О таком решении Нацполиции сообщает издание "РБК-Украина".
Сначала полиция не будет штрафовать нарушителей за отсутствие маски. Фото из открытых источников
По словам журналистского источника, полицейские сосредоточатся на профилактической работе с населением. К такому подходу решили прибегнуть из-за высоких сумм штрафов за отсутствие маски. Напомним, что минимальное финансовое взыскание за подобное нарушение с недавних пор составляет 17 тысяч гривен.
Судя по всему, представители Национальной полиции будут общаться с гражданами, находящимися в местах общественного пользования, насчет необходимости соблюдать обновленные правила пребывания на карантине.
Напомним, подобные требования прописаны в соответствующем документе Кабинета Министров Украины от 22 марта.
Согласно постановлению, украинцы, проживающие в областях "красной" зоны карантина, должны соблюдать определенные требования, в том числе и насчет наличия индивидуальных средств защиты. Медицинские, а также изготовленные собственноручно маски и респираторы отныне превращаются в почти постоянный элемент гардероба, а не только служат "пропуском" в большинство общественных мест и супермаркетов.
К слову, теперь со средством индивидуальной защиты следует находиться сразу при выходе на улицу.
Напоминаем полный список мест, нахождение в которых теперь предусматривает наличие защитной маски на лице, "Комментарии" публиковал этот материал ранее.
Также на портале можно узнать, какие карантинные особенности могут ввести в столице насчет общественного транспорта.
Помимо этого журналисты рассказывали о предложении нардепа Михаила Радуцкого насчет ограничения распространения коронавирусной болезни в Украине.
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