Нидерланды разрешили въезд украинцам: какие условия

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Харченко Дарина
Власти Нидерландов разрешили въезд в страну украинцам с любой целью. "Граница отроется" с 22 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Для посещения Нидерландов без прохождения обязательного карантина необходимо предоставить сертификат о вакцинации Фото: pexels
Для посещения Нидерландов без прохождения обязательного карантина необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса.
Кроме того, страна этим летом восстанавливает свободное передвижение.
Для путешествия в Нидерланды гражданам Украины необходимо иметь паспорт для выезда за границу и сертификат о вакцинации от коронавируса. Если отсутствует сертификат о прививках, то необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус или документ о перенесенной коронавирусной инфекции.
Свидетельство о перенесенном коронавирусе принимается только в том случае, если путешественник получил его от компетентных органов здравоохранения из страны Евросоюза.
Нидерланды принимают документы о вакцинации от выданных в рамках Европейского цифрового сертификата COVID (DCC) и других сертификатов прививок, выданных компетентными органами третьей страны.
Они должны содержать следующие данные:
имя вакцинированного лица;
вид вируса: SARS-CoV-2 или любой из его вариантов;
вакцину против коронавируса или профилактику, утвержденную EMA или указаной в экстренном списке ВОЗ;
название продукта вакцины COVID-19;
владельца разрешения на продажу или производителя вакцины COVID-19;
дату прививки с указанием даты каждой дозы
государство-член или третья страна, в которой были сделаны прививки;
издатель сертификата;
текст документа должен быть выдан одним из иностранных языков: на английском, немецком, французском, португальском, итальянском, испанском;
подпись или защитный штамп издателя свидетельства.
Накануне "Комментарии" писали, что власти Словакии разрешили въезд на территорию страны украинским туристам. Для того, чтобы попасть в страну, желающим необходимо пройти вакцинацию.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Украине отменили запись на прививки против коронавирусного заболевания через приложение Дия. Поскольку в стране начинается пятый этап вакцинации, то регистрироваться в приложении Дия уже не нужно. Теперь независимо от возраста и других факторов каждый украинец может сделать прививку против коронавируса.
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