logo

BTC/USD

20221.61

ETH/USD

1142.72

LTC/USD

50.24

USD/UAH

35.50

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Непогода накроет почти полстраны: в Украине объявлено штормовое предупреждение - подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Непогода накроет почти полстраны: в Украине объявлено штормовое предупреждение - подробности

Непогода ожидается в западных, большинстве северных и Винницкой областях

5 июля 2022, 22:05
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Украине прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра. 

Непогода накроет почти полстраны: в Украине объявлено штормовое предупреждение - подробности

Шторм

Синоптики предупреждают о шквальном ветре, сильный дождях, и грозах. 

В сообщение указывается, что завтра (6 июля) непогода ожидается в западных, большинстве северных и Винницкой областях.

"6 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", — информирует Укргидрометцентр. 

Отмечается, что объявлен I уровень опасности, желтый.

Непогода накроет почти полстраны: в Украине объявлено штормовое предупреждение - подробности - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на юге Украины вертолеты ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов: подробности. ВСУ дают достойный отпор российским захватчикам. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что первый инвестор из Лугано: с кем уже есть договоренности по восстановлению Украины. Украина договорилась об инвестициях в "зеленую трансформацию" и экологические проекты. Подробно об этом вы можете прочитать в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Луганщина под оккупацией: какие есть варианты развития событий на фронте – будут ли переговоры. Последние события на фронте ознаменовались уходом ВСУ из Лисичанска и массированным обстрелом оккупантами Славянска. При этом Украина лишила врага множества складов с боеприпасами в тылу. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Минюсте рассказали, у какой из запрещенных партий больше всего имущества. Имущество запрещенных политических партий будет изыматься. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/storms/1
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!