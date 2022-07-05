Непогода накроет почти полстраны: в Украине объявлено штормовое предупреждение - подробности

В Украине прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Шторм

Синоптики предупреждают о шквальном ветре, сильный дождях, и грозах.

В сообщение указывается, что завтра (6 июля) непогода ожидается в западных, большинстве северных и Винницкой областях.

"6 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", — информирует Укргидрометцентр.

Отмечается, что объявлен I уровень опасности, желтый.

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