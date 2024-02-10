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Немецкие генералы тайно посещали Киев в день отставки Залужного: Bild раскрыл детали

Генералы прибыли в Киев тайно по приглашению бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

сегодня, 12:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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В четверг, 8 февраля, в одном из отелей Киева заметили высокопоставленных немецких генералов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Немецкие генералы тайно посещали Киев в день отставки Залужного: Bild раскрыл детали

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Как пишет издание, в комментарии Министерства обороны Германии рассказали, что в Украине находятся: генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет рабочую группу по координации помощи Украине при Минобороны Германии. Также столицу Украины посетил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер – один из главных военачальников ФРГ и доверенное лицо министра обороны Германии.

Отмечается, что они прибыли в Киев тайно по приглашению бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Впрочем, в день их прибытия последний был отправлен в отставку.

В Министерстве обороны Германии рассказали, что целью визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных потребностях и будущих военных вызовах". По словам обозревателя издания Гагена Мейра, визит может ускорить переговоры по военному сотрудничеству между странами.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит отставка главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, а также реакция на это как внутри Украины, так и за ее пределами? Как ситуация с переосмыслением стратегии в войне, переформатированием команды Зеленского может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – рейтинговое издание The Economist опубликовало материал об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и возможных последствиях этого увольнения для президента Владимира Зеленского и в целом Украины.




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Источник: https://t.me/BILD_Russian/14583
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