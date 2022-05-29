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Некоторым переселенцам отменят выплаты: названа причина

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что некоторым переселенцам перестанут выплачивать денежную помощь

сегодня, 20:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие украинцы из-за обстрелов были вынуждены выехать из своих городов в более безопасные регионы и сейчас не имеют возможности вернуться домой из-за повышенной опасности. Таким людям государство продолжит выплачивать денежную помощью. А вот тем, кто не живет в зонах боевых действий, перестанут давать социальные выплаты.

Некоторым переселенцам отменят выплаты: названа причина

Выплаты переселенцам (фото из открытых источников)

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на финансовую помощь от государства могут рассчитывать украинцы, которые не имеют возможности вернуться домой, потому что их регионы продолжают обстреливать оккупанты. А также выплаты будут продолжаться тем украинцам, чьи дома были разрушены военными действиями.

А вот люди, которые были два месяца в безопасности, а сейчас возвращаются домой, возвращаются к работе, перестанут их получать.

К слову, речь идет о 2 тысячах гривен на каждого взрослого человека, который был вынужден покинуть дом и 3 тысячах гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью. На выплату такой помощи было направлено 578 миллионов гривен.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому расширил перечень граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тысяч гривен ежемесячно от международных гуманитарных организаций. Эксперты для издания "Комментарии" оценили меры правительства по поддержке населения в военное время и рассказали, какие, по их мнению, следовало бы еще принять меры, исходя из имеющихся возможностей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство вместе с ООН запустило программы выплат для помощи украинским переселенцам.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4482039-nekotorym-pereselentsam-otmeniat-vyplaty-mynystr
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