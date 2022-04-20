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Кто из переселенцев может получить денежную помощь от ООН

Правительство вместе с ООН запустило программы выплат для вынужденных переселенцев: кто может на них рассчитывать

сегодня, 03:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Из-за военных действий, которые развязала на нашей территории Российская Федерация, многие украинцы оказались в трудном положении, потому что были вынуждены покинуть дом и свою работу. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство вместе с ООН запустило программы выплат для помощи переселенцам.

Кто из переселенцев может получить денежную помощь от ООН

Выплаты переселенцам в Украине (фото из открытых источников)

Украинцы, которые были вынуждены переехать в более безопасный регион, получат по 2200 гривен на каждого члена семьи от Всемирной продовольственной программы ООН. Денежную помощь будут выплачивать в течение 3-х месяцев. В первую очередь, ее получат такие категории населения: беременные женщины, матери, самостоятельно воспитывающие детей и многодетные семьи.

Еще дополнительную помощь получат малоимущие пенсионеры из числа вынужденных переселенцев. Им также выплатят по 2200 гривен.

Кроме этого, будут продолжать работать программы по социальным выплатам внутренним переселенцам от правительства. На каждого человека ежемесячно будут выплачивать по 2 тысячи гривен и по 3 тысячи на каждого ребенка. На выплату такой помощи уже направлено 578 миллионов гривен.

Также Денис Шмыгаль подчеркнул, что дополнительно будет выделено около 1,3 млрд гривен из резервного фонда для Фонда социального страхования, чтобы обеспечить выплаты пособия по безработице.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська рассказал, что если размышлять чисто теоретически, то Украина может рассчитывать получить первые выплаты по репарациям России примерно в августе этого года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Фонд социального страхования Украины продолжает выплачивать гражданам помощь в связи с временной потерей трудоспособности в случае болезни и декретным отпуском во время военного положения. Такие выплаты будут поступать гражданам, если работодатели не разработали соответствующие документы. 


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/zvernennya-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-15042022
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