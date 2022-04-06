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В Минюсте рассказали, когда Украина может получить первые выплаты по репарациям РФ

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что российских государственных средств хватит на восстановление Украины

сегодня, 07:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Если размышлять чисто теоретически, то Украина может рассчитывать получить первые выплаты по репарациям России примерно в августе этого года. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал министр юстиции Денис Малюська во время общения с журналистом "Forbes".

В Минюсте рассказали, когда Украина может получить первые выплаты по репарациям РФ

Разрушенные города. Фото: DW

Денис Малюська рассказал, что Украина может ожидать, что первые начисления могут поступить уже к концу лета, но на сегодняшний день ни одна страна еще публично не озвучила сроки, когда такие выплаты могут поступить.

По словам министра, деньги могут быть переведены на специальные счета в Украине. Есть и второй вариант, когда средствами могут распоряжаться "Красный крест", UniSafe или другие международные организации.

Малюська подчеркнул, для Украины важно, чтобы все средства, которые начнут поступать в Украину были использованы именно для отстаивания страны. Эти деньги по минимуму должны идти на такие вещи, как содержание штата сотрудников, которые будут заниматься распределением денег. По минимуму деньги должны идти на то, чтобы арендовать помещения, обустраивать офисы. Основное назначение средств – восстановление Украины после российского вторжения.

Министр юстиции также высказал уверенность, что российских государственных средств хватит на то, чтобы восстановить Украину.

"Потратить $0,5 трлн долларов – это задача не менее 7 лет. Еще нет понимания, какими частями Украина будет получать эти средства", – прокомментировал Малюська.

По его словам, каждая страна о перечислении средств будет принимать индивидуально. Что касается потерь от войны физических и юридических лиц, крупного бизнеса, то все они могут подавать заявления о компенсации через Европейский суд по правам человека. Единственный нюанс, уточняет министр, здесь не стоит рассчитывать на мгновенный эффект и результат. Результат, конечно же, будет, но не мгновенный, так как судебные процессы могут идти годами.

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Источник: https://forbes.ua/ru/inside/pyat-sposobov-posadit-putina-na-skamyu-podsudimykh-i-kak-zastavit-rossiyu-zaplatit-za-razrushennuyu-ekonomiku-intervyu-s-ministrom-yustitsii-denisom-malyuskoy-05042022-5268
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