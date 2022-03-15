"Больничные" и "декретные": как получить украинцам соцвыплаты и стать на учет в других регионах

Фонд социального страхования Украины продолжает выплачивать гражданам помощь в связи с временной потерей трудоспособности в случае болезни и декретным отпуском во время военного положения.



Эвакуация граждан, фото ГСЧС

Такие выплаты будут поступать гражданам, если работодатели не разработали соответствующие документы. Украинцам нужно самостоятельно обратиться в отделение Фонда социального страхования и подать заявку. Фонд начисляет пособие по беременности и родам, пособие по временной потере трудоспособности, пособие на погребение. Средства граждане будут получать на специально открытый текущий счет или личную банковскую карту.

Какие документы нужно подать в отделение Фонда:

— бумажный лист нетрудоспособности или е-больничный;

— копии 1-й-4-й, 11-й-16-й страниц паспорта или страницы с соответствующей информацией другого документа, удостоверяющего личность;

— справки о присвоении индивидуального налогового номера;

— справку о взятии на учет как внутренне перемещенное лицо не требуется.

Как стать на учет внутри перемещенных лиц

Чтобы получить справку, нужно обратиться в территориальную общину или ЦНАП. Уполномоченные лица оформят электронное дело. После чего данные гражданина/гражданки будут внесены в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лицах. В будущем планируется открыть возможность подавать соответствующее обращение через Портал Дия.

Как сообщал портал, девять гуманитарных коридоров открыты 15 марта. Пока разрабатываются маршруты из Иванкова, по словам министра, есть надежда, что уже завтра удастся открыть этот гуманитарный коридор. Также она подчеркнула, что чиновники получают всю информацию из Фейсбука и других каналов, поэтому никого не оставят, все будут спасены.

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