Помощь украинцам от государства во время войны: что с ней так и не так

Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому расширил перечень граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс грн ежемесячно от международных гуманитарных организаций. Эксперты для издания "Комментарии" оценили меры правительства по поддержке населения в военное время и рассказали, какие, по их мнению, следовало бы еще принять меры, исходя из имеющихся возможностей.

фото: slovoidilo.ua

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос рассуждает так:

"Во время войны стало ясно, что наша цифровизация – недостаточно цифровая. И хотя мы первые по внедрению целого ряда услуг в цифровой среде, однако этого оказалось недостаточно для эффективного продвижения поддержки населения в это нелегкое время. К сожалению, в настоящее время формулировки "могут претендовать", "подайте заявку и ожидайте рассмотрения", "представьте актуальные паспортные данные" звучат оскорбительно – и отбивают желание у значительной части людей даже обращаться за помощью и государственными услугами".

С одной стороны, продолжает эксперт, следствие упущенных возможностей это вообще сделать – потерянные документы, телефоны, неоплаченные счета за связь… С другой – растущий уровень абсолютизации справедливости, фраза "мне должны" чаще появляется в лексиконе фронтовиков и жителей оккупированных и деоккупированных территорий (военные психологи могут говорить об этом долго). Еще с одной стороны звучит что-то в стиле – а чем это мне поможет…

"Думаю, что сможем найти еще несколько факторов, которые могут существенно снизить количество запросов и желание получать любую помощь, – отмечает Андрей Кривонос. – В этой ситуации государство должно предлагать не квест, а решение. Пока этого не происходит. На этом фоне в общинах часто возникает вопрос о судах, чиновниках, которые продолжают получать зарплаты (хотя 2/3 оклада, но получают), не выполняя своей работы и часто и находясь за пределами территории постоянного проживания и работы. Вспомните историю о черниговских полицейских, которые отсутствовали во время оккупации и вернулись в освобожденные города с вопросом "где мои деньги". Вторая часть этого же вопроса – для выплаты помощи населению нам нужны международные организации, для финансирования зарплат из бюджетов всех уровней мы также обращаемся к международной финансовой помощи. Может, есть смысл подумать на цифрами выплат в обоих случаях?"

Решением, считает эксперт, может быть и максимальная автоматизация выплаты пособия – пример карточек "Дия" уже не был.

"Что мешает автоматически предоставить всем в "Дии" такие карточки или счета с начисленной помощью по определенным критериям, без справок, запросов и согласований? Если у кого есть оговорки, что это не урегулировано законодательством, тот не видел работу парламента в последнее время – такой сплоченности, по-видимому, не было с принятия Конституции", – резюмирует Андрей Кривонос.

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат подчеркивает, что когда в стране случается война, наступает особое положение и государство, что естественно, перенимает на себя функции заботы о гражданах.

"Для этого граждане по договоренности и создают общую страну, целью которой является комфорт, развитие и безопасность граждан. Так должно быть, – отмечает эксперт. – В нашем случае правительство на днях расширило список граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн ежемесячно от международных гуманитарных организаций. И это верное решение по расширению господдержки граждан Украины, попавших в тяжелое положение из-за утраты дохода, имущества и вынужденно покинувших собственное место проживания".

По мнению Андрея Гарната, продолжением поддержки граждан со стороны государства на время войны и послевоенный период восстановления может стать введение безусловного базового дохода – с одновременным выравниванием и корреляцией средней зарплаты чиновника к средней зарплате по стране (чтобы первая непревышала в своем максимуме пятикратный размер второй".

"Но посмотрим шире, – предлагает эксперт. – Забота – это не регулирование цен, при котором гражданам-предпринимателям становится невыгодно продавать свой товар, и страна попадает искусственно в еще худшее положение, связанное с дефицитом. Забота – это налаживание добычи своих полезных ископаемых, принадлежащих всем гражданам, с выстраиванием максимально коротких прямых цепочек переработки – и поставки на свой рынок стратегически важных продуктов отечественного производства по ценам внутреннего рынка".

Комфорт, продолжает Андрей Гарнат, – это не присаживание на "иглу кредитов" от внешних финансовых структур, с введением страны в глубокую долговую яму, из которой десятилетия будут выгребать все граждане, отчисляя из своего личного бюджета. Комфорт, уверен эксперт, – это умение найти оптимальное решение, использовав как положительные, так и отрицательные факторы на пользу своих национальных интересов. С целью сохранения как госбюджета, так и сбережений граждан, капиталов предпринимателей, что незамедлительно даст свои плоды в период восстановлении экономики после нашей победы.

"Безопасность – это не о том, что чиновники и около экспертирующие "боялись, что начнется паника" и "как то проспали оборону". Безопасность – это когда наперед рассчитывается несколько сценариев развития событий, и подготовка начинается к самому худшему их них, – акцентирует Андрей Гарнат. – И, наконец, Развитие – это не о "затягивании гаек" государственного контроля, усилении проверок частного бизнеса, повышении налогов и сохранении поголовья чиновников с их непомерными расходами на своё же содержание. Развитие – это предоставление максимальной свободы самореализации и деятельности, ресурсная поддержка перспективных начинаний, способствование выходу национальных проектов разного масштаба на международный рынок, что составляет основу для инновационных ростков новой экономики Украины".

Всё это, подчеркивает эксперт, является прописными истинами. Но воплотиться они могут лишь с приходом носителей подобных идей.

"А пока украинцы показывают пример стойкости – как на военном фронте, так и в тылу, в экономическом сражении зачастую со своим же государством", – резюмирует Андрей Гарнат.

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