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Не все животные погибли: из затопленного зоопарка в Новой Каховке удалось спасти некоторых жителей

Выжили те жители, которых забрала домой сотрудница зоопарка.

сегодня, 13:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на страницу зоопарка в Facebook.

Не все животные погибли: из затопленного зоопарка в Новой Каховке удалось спасти некоторых жителей

Спасены животные в зоопарке в Новой Каховке. Фото с Фейсбук

Из-за подрыва Каховской ГЭС, зоопарк "Сказочная дубрава" в Новой Каховке был полностью затоплен водой. Там погибли около 300 животных, проживавших на территории зверинца. Однако некоторых животных все же удалось спасти. Речь идет о зверятах, которых приютила сотрудница.


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"Наш любимец попугай Веня, белки-летяги, фретки, попугаи, шиншиллы и морские свинки уберечься от потопа", — отметили на Фейсбук-странице зоопарка.

"В то же время выжили 46 морских свинок", — проинформировали далее в сообщении.

Заметим, к трагедии, там обитали разнообразные птицы, еноты, пони, ишаки, обезьяны, черепахи и другие животные. Часть из них невозможно было вывезти из-за того, что Новую Каховку контролировали оккупанты, а сам зоопарк был заминирован.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – стали известны подробности гибели животных в зоопарке Новой Каховки. Животные зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке погибли из-за катастрофического затопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС. Руководители зоопарка "Сказочная дубрава" в Новой Каховке, которая контролируется оккупантами, рассказали подробности гибели животных.

Напомним, "Комментарии" писали, — Подрыв Каховской ГЭС: в Минздраве предупредили об опасности для здоровья украинцев . Катастрофа на Каховской ГЭС может спровоцировать новые инфекционные угрозы. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения. Там отмечают, что на локациях уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней, отбирающих пробы из колодцев и водоемов.



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