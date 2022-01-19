logo

BTC/USD

41444.37

ETH/USD

3069.21

LTC/USD

134.51

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Не только оружие: США отправили в Украину крупную партию вакцины Pfizer
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только оружие: США отправили в Украину крупную партию вакцины Pfizer

Партия вакцин уже разгружается в столичном аэропорту

сегодня, 12:55
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

В Украину прибыла партия вакцин Pfizer от американского правительства. В настоящее время вакцины разгружают в столичном аэропорту. Здесь почти миллион доз для вакцинации украинцев. Об этом сообщили в американском посольстве США в Киеве через Twitter, передают "Комментарии".

Не только оружие: США отправили в Украину крупную партию вакцины Pfizer

США передали Украине почти миллион доз вакцины Pfizer. Фото з відкритих джерел

"Правительство Соединенных Штатов Америки предоставило Украине еще около миллиона доз вакцины Pfizer от COVID-1. Эта доставка ЮНИСЕФ через COVAX является частью глобальных усилий и поможет обеспечить украинцам критическую защиту от болезни, особенно с распространением варианта Omicron", — отмечают в посольстве США.

Напомним, в этом году правительство Украины планирует закупить у компании Pfizer еще 25 миллионов доз и 6,5 миллиона получить по программе фонда Covax.

Ранее "Комментарии" сообщали , что Министерство здравоохранения отменило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации детей от 12 лет против COVID-19. Таким образом, дети от 12 лет для вакцинации должны получить только разрешение родителей и врача.   В Украине подросткам прививают только вакциной производства Comirnaty от Pfizer-BioNTech, так как это диктует опыт США, Канады, Австралии, Японии, стран ЕС.

По состоянию на 19 января, в Украине стало больше на 12 815 больных коронавирусом, 163 человека умерло, более 5 тысяч выздоровели. В медучреждения были госпитализированы 2401 больной.

По данным Минздрава, в настоящее время в Украине одной дозой вакцинировано чуть более 15 миллионов украинцев, 14 миллионов и 340 тысяч получили две дозы, 131 тысяча граждан сделали бустерную дозу и почти 11 тысяч – дополнительную дозу.

Не только оружие: США отправили в Украину крупную партию вакцины Pfizer - фото 2

Читайте также: Люди недооценивают опасность: в ВОЗ сделали новое заявление по штамму Омикрон




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1483720057222008832
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!