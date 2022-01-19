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Люди недооценивают опасность: в ВОЗ сделали новое заявление по штамму Омикрон

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал переосмыслить опасность штамма коронавируса "Омикрон"

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус высказал мнение, что человечество должно перестать относиться легкомысленно к опасности штамма коронавируса "Омикрон". Люди сами себя обманывают, когда заявляют, что главная опасность штамма "Омикрон" состоит лишь в его большое заразности, а в остальном он безопасен. На самом деле это большое заблуждение. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на "ORF.at".

Люди недооценивают опасность: в ВОЗ сделали новое заявление по штамму Омикрон

Омикрон. Фото: из открытых источников

Тедрос Гебрейсус подчеркнул, "Омикрон" действительно имеет очень большую заразность, и он нередко приводит к тяжелому протеканию болезни, есть даже зафиксированы летальные случаи. В большинстве страна мира легкомысленно относятся к новому штамму коронавируса, полагая, что он не может серьезно повлиять на пандемию.

 В подтверждение своих слов глава ВОЗ заявил, что в разных странах больницы переполнены больными, заболевшими именно новым штаммом "Омикрон". Тедрос Гебрейсус согласился с тем, что по некоторым показателям "Омикрон" действительно может быть менее опасным, чем предыдущие штаммы. Но говорить о том, что он полностью безопасный и не может привести к летальным случаем – самоуверенно и опасно. Все дело в том, что организм каждого человека по-своему реагирует на вирус и, если все люди относятся несерьезно, то это в итоге приводит к смертям, которых могло и не быть. 

Гебрейсус также проинформировал, после появления штамма "Омикрон" говорить о конце пандемии точно не приходится. "Омикрон" с его большой заразностью приведет к появлению новых штаммов коронавируса. 

Читайте также на портале "Комментарии" – инфекционист рассказал, кому удастся избежать заражения штаммом "Омикрон" и есть ли гарантия, что привитые люди смогут избежать заражения.



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Источник: https://orf.at/stories/3244133/
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