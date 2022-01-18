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В Украине подросткам упростили доступ к вакцинации от коронавируса: какие условия

Минздрав отменил требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации детей от 12 лет против COVID-19

сегодня, 08:55
Автор:

Людмила Слободенюк
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В министерстве здравоохранения Украины разрешили вакцинировать от коронавируса тех подростков, которые не получили других прививок, включенных в Национальный календарь вакцинации. Теперь дети от 12 лет для вакцинации должны получить только разрешение родителей и врача. Об этом говорится в 64 Приказе Минздрава, передают "Комментарии".

В Украине подросткам упростили доступ к вакцинации от коронавируса: какие условия

Вакцинация детей от коронавируса в Украине - условия. Фото из открытых источников

"Для того чтобы получить вакцину от коронавируса с собой нужно иметь свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации внесли в электронную систему здравоохранения Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна", — объясняют в министерстве.

В Украине появилась возможность получения детского сертификата о вакцинации от коронавируса. Также в Правительстве ранее заявляли, что в настоящее время рассматривается механизм введения выплат в 1000 гривен для вакцинированных подростков.

Напомним, в Украине подростков прививают только вакциной производства Comirnaty от Pfizer-BioNTech, так как это диктует опыт США, Канады, Австралии, Японии, стран ЕС . До недавнего времени детей в Украине допускали к вакцинации от коронавируса только при условии, что они прошли все другие обязательные прививки — от гепатита В (три дозы), туберкулеза (1 доза), кори, паротита, краснухи (2 дозы), коклюша (4 дозы), полиомиелита (5 доз), хиб-инфекция (3 дозы). В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6 доза), а в 16 – сделать прививку от дифтерии и столбняка.

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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/moz-sprostilo-dostup-pidlitkiv-do--vakcinacii-vid--covid-19
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