Комаровский рассказал о куче проблем у детей, которые может вызвать COVID-19

Неверно считать, что дети не болеют коронавирусом. На самом деле они тоже болеют и у детей возникает Long Covid, то есть, дети болеют легко, переносят болезнь в основном без осложнений, но потом эти дети не могут учиться нормально. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал самый известный педиатр страны Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского

Доктор пояснил, у детей, переболевших коронавирусом, возникают проблемы, они не могут запомнить простейшее стихотворение, у детей возникает куча проблем с учёбой. Кроме того, у ребенка может увеличиться риск того же сахарного диабета.

Евгений Комаровский также обратил внимание на то, что, когда дети болеют коронавирусом, то это еще и опасно тем, что они активно заражают взрослых. Дети являются объектом того, где активно происходит мутация вируса. Комаровский подчеркнул, все выше перечисленные доводы подчеркивают важность вакцинации от коронавируса не только взрослых, но и детей.

"Есть достаточное количество поводов, чтобы принять решение о том, что вакцинация детей против коронавируса должна стать обязательной. Я тем, кто мне верит, буду рекомендовать вакцинацию детей, но вы решите сами", – заявил специалист.

Доктор Комаровский добавил, в мире есть страны, где уже начинают вакцинировать детей с 3 лет. Решение Украины начинать вакцинацию детей с 12 лет доктор объяснил тем, что у нас власти просто бояться связываться с теми, кто начнет рассказывать об "экспериментах над детьми". В медицину тоже вмешивается политика.

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