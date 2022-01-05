Комаровский рассказал, что точно нельзя делать при переохлаждении

Самый известный педиатр страны, заслуженный доктор Украины Евгений Комаровский подробно остановился на тех вещах, которые ни в коем случае нельзя делать при переохлаждении и что, наоборот, нужно делать, если есть все признаки того, что человек перемерз. Как передает портал "Комментарии", полезными советами врач поделился на своем YouTube-канале.

Евгений Комаровский. Фото: из открытых источников

Евгений Комаровский отметил, первыми пунктами среди того, что нельзя делать, если вы перемерзли, то это расстраиваться и употреблять алкоголь. Доктор объяснил, если говорить по-простому, то спиртное лишь создает иллюзию того, что вам становится теплее. На самом же деле, как известно, алкоголь способствует расширению сосудов, что приводит к потере тепла из-за усиленного кровообращения.

По словам Комаровского, если вы попали под проливной дождь, у вас намокли ноги или просто перемерзли на улице, то вам нужно как можно быстрее попасть в теплое помещение, где снять с себя все мокрые и холодные вещи. Нужно одеть на себя сухие и теплые вещи.

Евгений Комаровский подчеркивает, ошибочно считать, что нужно как можно быстрее наполнить ванну горячей водой, чтобы там согреться. От такого способа согревания может быть больше вреда, чем пользы. Все дело в том, что на холоде кожа перестает быть чувствительной и потому вы можете сами не заметить, как обожжетесь, согреваясь под горячим душем, но почувствуете это спустя некоторое время.

Спецсовет от доктора Комаровского – если вы перемерзли, то нужно как можно быстрее одеть теплую пижаму и прыгнуть под теплое одеяло, желательно с любимым человеком.

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