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Комаровский рассказал, кто больше всего выиграл от пандемии

Евгений Комаровский уверен, что производители вакцины против коронавируса не стоят за распространением вируса

сегодня, 07:45
Автор:

Кравцев Сергей
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От обычного "Анальгина" в 50-100 раз больше побочных эффектов, чем от любой вакцины против коронавируса, но никто не возмущается в Украине, что у нас "Анальгин" поедают пачками и детям дают. При том, что тот самый "Анальгин" в большинстве стран на Западе запрещен, потому что он повреждает костный мозг. Как передает издание "Комментарии", об этом самый известный педиатр страны, доктор Евгений Комаровский рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Комаровский рассказал, кто больше всего выиграл от пандемии

Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского

Евгений Комаровский отметил, его удивляют рассказы о том, что кто-то на коронавирусе зарабатывает большие деньги, в частности, на производстве вакцины против коронавируса. 

"Действительно тот же Pfizer, как один из производителей вакцины, самая богатая компания мира, но, послушайте меня… А, кто придумал импотенцию? Дело в том, что "Виагра" – это продукт Pfizer. Так что выходит импотенция возникла потому что Pfizer нас как-то заразил? Поэтому всегда, когда что-то происходит, кто-то зарабатывает… Представьте себе, какое количество миллиардов денег вложено в индустрию круизных путешествий. Сколько стоит один круизный лайнер? Это миллиарды… Самый большой лайнер стоит 1 млрд долларов, и они сейчас стоят. А, какие убытки терпит авиация? У них денег не меньше чем у Pfizer. Поэтому огромное количество людей потеряло от пандемии", – отметил Комаровский.

По словам Евгения Комаровского, точно можно сказать, что выиграли цифровые гиганты. Потому что люди сидят по домам, уткнувшись в гаджеты и общаются между собой с помощью цифровых технологий. Теперь найти людей, которые готовы работать ботами и писать гадости в интернете очень легко.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=obrgSjeBQdY
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