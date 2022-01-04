Комаровский рассказал, кто больше всего выиграл от пандемии

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Кравцев Сергей
От обычного "Анальгина" в 50-100 раз больше побочных эффектов, чем от любой вакцины против коронавируса, но никто не возмущается в Украине, что у нас "Анальгин" поедают пачками и детям дают. При том, что тот самый "Анальгин" в большинстве стран на Западе запрещен, потому что он повреждает костный мозг. Как передает издание "Комментарии", об этом самый известный педиатр страны, доктор Евгений Комаровский рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского
Евгений Комаровский отметил, его удивляют рассказы о том, что кто-то на коронавирусе зарабатывает большие деньги, в частности, на производстве вакцины против коронавируса.
По словам Евгения Комаровского, точно можно сказать, что выиграли цифровые гиганты. Потому что люди сидят по домам, уткнувшись в гаджеты и общаются между собой с помощью цифровых технологий. Теперь найти людей, которые готовы работать ботами и писать гадости в интернете очень легко.
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