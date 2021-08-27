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Главная Новости Общество события Не стеснялись детей и прохожих: в Херсонской области пара занялась сексом прямо на пляже (ВИДЕО)
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Не стеснялись детей и прохожих: в Херсонской области пара занялась сексом прямо на пляже (ВИДЕО)

Инцидент шокировал туристов, которые были тогда на пляже

сегодня, 15:38
Автор:

Лиля Воробьева

На Херсонщине, в населенном пункте Железный порт, мужчина и женщина, которые отдыхали неподалеку от моря, начали заниматься любовью на пляже, даже не дожидаясь, когда стемнеет и не обращая внимания на других отдыхающих и их детей. Об этом сообщает Telegram канал  "Днепр оперативный ".

Не стеснялись детей и прохожих: в Херсонской области пара занялась сексом прямо на пляже (ВИДЕО)

"В Железном Порту парочка из Днепра занималась сексом на пляже, не стесняясь других отдыхающих, среди которых были дети", — говорится в информации.

Справка: Железный порт — курорт на берегу Черного моря. Этот населенный пункт находится в Голопристанском районе на юге Херсонщины.

Другие выходки туристов на море.

Ранее мы сообщали, что в Бердянске туристы устроили массовую драку прямо в море. На курорте в Запорожской области произошел скандальный инцидент. Туристы, приехавшие отдохнуть на берегу, устроили драку прямо в море. Отдыхающие подрались из-за медуз, которые буквально заполонили водоем. Отдыхающие  начали драться между собой,  одна компания выбрасывала медуз с моря на берег, а другая группа людей это заметила, возмутилась и начала спор. Далее скандал перерос в драку. Очевидцы, снимая на видео скандальный инцидент, пытались успокоить людей и пристыдить агрессивных отдыхающих. Но туристы были настроены решительно. Людей оттягивали друг от друга, но те все равно рвались "в бой".

Напомним, что в Одессе туристы отдыхали рядом с трупом. На одному из пляжей Аркадии, популярного среди туристов курортного района Одессы, было выловлено тело утопленника. По информации местного "7 канала", наличие трупа на пляже ничуть не мешала отдыхающим, которые пришли искупаться и позагорать.



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Источник: https://t.me/dnepr_operative/4283
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