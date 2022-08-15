Не прошло и двух недель: о чем говорит повторный визит делегации США на Тайвань – чего ждать от Китая

Делегация американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань всего через 12 дней после вызвавшей огромные резонанс поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Их визит продлится два дня. О чем говорят такие действия США? Почему Китай в этот раз не реагирует столь бурно, как на визит Пелоси? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Тайвань. Фото: из открытых источников

Эта поездка говорит о том, что поддержка Тайваня является общей, солидарной позицией Конгресса США

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик рассуждает так:

"Эта поездка говорит о том, что поддержка Тайваня является общей, солидарной позицией Конгресса США, а не просто инициативой спикерки Пелоси. Это было важно подчеркнуть".

Плюс, продолжает эксперт,– важно было сделать это именно на фоне разных военных учений со стороны КНР, направленных на психологическое давление на Тайвань.

"Что касается официального Пекина, то свою реакцию на визит Пелоси там уже продемонстрировали. Так что теперь вряд ли можно ожидать каждый раз такую бурную негативную реакцию по итогам каждого визита просто членов Конгресса на Тайвань", – резюмирует Владимир Дубовик.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, решится ли Китай на полномасштабное вторжение на Тайвань

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик уверен, что визиты официальных лиц США призваны продемонстрировать поддержку Тайваня Вашингтоном перед лицом угрозы со стороны КНР. По его мнению, это сигнал для Пекина, для народа Тайваня и для международного сообщества, демонстрирующий, что Тайвань будет пользоваться поддержкой США и в дальнейшем.

"Пекин так бурно реагировал на визит Пелоси потому, что рассчитывал взять американцев "на испуг". За счет угроз КНР хотела добиться сохранения статус-кво в сфере непосещения Тайваня высокопоставленными официальными представителями США. Однако это не сработало, – отмечает эксперт. – Скорее, пустые угрозы нанесли удар по репутации самого Китая. Так что повторять что-то подобное вновь такое не имеет смысла".

В дальнейшем, прогнозирует Денис Москалик, мы увидим долгосрочное военное и политическое противостояние вокруг Тайваня между США и КНР.

"Китай будет демонстрировать свою подготовку к вторжению на Тайвань, играть мышцами, а США — готовить остров к обороне и демонстрировать готовность к защите Тайваня. Это вопрос не только судьбы острова, но и – борьбы за мировое лидерство между США и КНР. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, решится ли Китай на полномасштабное вторжение на Тайвань, на военный конфликт, который потенциально может перерасти в мировую войну, – считает эксперт. – Сейчас Китай к такой войне не готов – ни в военном плане, ни в экономическом. Но ситуация может измениться в будущем".

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