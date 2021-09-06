По словам главы Государственного агентства по развитию туризма Марьяны Олеськив, чаще всего украинцы предпочитают морской и горный отдых. Однако в этом году начал развиваться и городской туризм. Об этом эксперт сообщила в эфире телеканала "Украина 24".

Названы самые популярные туристические направления внутри Украины - фото из открытых источников

Олеськив сообщила, что наиболее популярными местами для путешествий внутри Украины становятся направления на Винницу, Чернигов и Тернополь. Это те города, в которые граждане страны планируют поездку на выходные.

"Плюс у нас есть маршруты культурные 0151 замки Тернопольщины, Львовщина, которые также являются популярными. Херсонщина остается популярной среди туристов. Новые туристические маршруты, такие как "Дорога вина и вкуса" — в Бессарабии и на Закарпатье", — добавила специалист.

Отметим, что ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцы изменили туристические предпочтения. В связи с распространением коронавируса по миру, отрасль туризма оказалась в экстремальных условиях. Таким образом путешественники изменили подход к выбору стран для отдыха. В первом полугодии текущего года начали постепенно восстанавливаться туристические потоки, как для нашей страны, так и для мира в общем. К слову, больше всего украинцев отправлялись на отдых в Доминиканскую Республику.

Также сообщалось, отпуск за границей может закончиться грустно, если попасться на уловки мошенников, которые есть в каждой из курортных стран. О наиболее распространенных мошеннических схемах, существующих за границей, и как не стать их жертвой, читайте в материале нашего издания.

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