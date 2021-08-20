Как украинским туристам не попасть на уловки аферистов: самые популярные схемы

Отпуск за границей может закончиться грустно, если попасться на уловки мошенников, которые есть в каждой из курортных стран. Как передает издание "Комментарии", о том, какие самые распространённые мошеннические схемы есть за границей и как на них не попасться разбирался портал РБК-Украина.

Туристы Фото: yaizakon.com.ua

Первая уловка, с которой уже знакомы множество украинских туристов, которые были на отдыхе во Франции, Италии, Испании, Египте, называется бесплатный сувенир – это, когда вы идете мимо торговых лавок и к вам выбегает продавец, просит просто зайти в его магазин, чтобы посмотреть товар, а потом говорит, что хочет сделать вам в "знак дружбы" какой-то подарок, за который платить не нужно. А потом вас попросят какую-нибудь символическую плату за подарок. Также могут сказать, что, если же вы приняли подарок, то будьте добры купите что-то в этом магазине. Когда вы начнете торговаться за тот или иной товар, то вам могут обчистить карманы, либо же на разнице на курсе всё равно взять свое. Еще одна уловка называется "Роза для вашей девушки". Когда вы будете отдыхать с супругой или своей девушкой, то к вам подойдет мужчина с охапкой цветов и попросит приобрести букет. Когда вы начнете отказываться, то на вас могут наброситься с обвинениями в том, что вы жмот и боитесь потратить лишние несколько долларов для того, чтобы сделать приятно своей девушке. Этот прием обычно практикуют во Франции, Италии, Испании.

Еще одна уловка действует в Турции, которую любят украинские туристы. Перед вами может произойти следующая ситуация – чистильщик обуви уронит свою щётку. Вы это увидите и попытаетесь отдать ее. В ответ он вас одарит комплиментами, а потом примется чистить вашу обувь, за что потом попросит символическую плату. Ну, в итоге вам будет неудобно и всё-таки придётся оплатить эту сумму, которую он назовет.

Ну, и во многих странах Европы практикует ещё такой приём – какой-то из местных жителей может предложить вам сделать фотографию на фоне какого-то прекрасного пейзажа. В итоге он попросит какую-то сумму денег за свою услугу. Когда вы напомните, что он предложил это сделать бесплатно, то он набросится на вас с обвинениями и скажет, что ничего в курортном городе бесплатно не бывает и в лучшем случае всё-таки попросит вас оплатить какую-то сумму средств, а в худшем может забрать телефон или фотоаппарат.

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