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Украинцы меняют туристические предпочтения: куда теперь чаще едут отдыхать

Все больше украинский едут в Доминиканскую Республику

18 августа 2021, 13:20
Автор:

Хмільовська Інна

Туристическая отрасль оказалась в экстремальных условиях из-за пандемии коронавируса. Так, туристы кардинально изменили подход к выбору стран для отдыха. В первом полугодии 2021 постепенно восстановились туристические потоки, как для Украины, так и для мира в целом. Люди существенно переосмыслили туристические маршруты и повысили уровень внутренних поездок во всем мире.

Украинцы меняют туристические предпочтения: куда теперь чаще едут отдыхать

Отдых в Доминикане. Фото из открытых источников

Как сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины, в первом полугодии 2021 украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 млн украинцев. Любимые туристические направления, как и было раньше — Турция (составляет 774 тыс.) и Египет (количество туристов увеличилось на 88% и достигает 705 тыс.). Но в последнее время украинцы позволяют себе чаще путешествовать в Доминикану, на Мальдивы, в Болгарию и Катар, в Танзанию и Шри-Ланку.

В новой туристической реальности на первый план выходит не только стоимость тура и определенные предпочтения, но и учитываются карантин, правила въезда в страну и ситуация с распространением COVID-19.

Ранее издание "Комментарии" информировало, почему Украину посещает все большее количество туристов. Сильное влияние на туризм совершил карантин, новые правила въезда в страны и распространение коронавируса.

Напомним, в   связи со стремительным распространением коронавирусного заболевания и ухудшением эпидемической ситуации власти Турции приняли решение ввести полный локдаун на территории страны.

Кроме того, "Комментарии" сообщали о том, что Турция сделала неожиданное заявление об украинских туристов.


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Источник: https://www.facebook.com/DARTUkraine/posts/366900201603513
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