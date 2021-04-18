logo
Русский Українська

BTC/USD

55982.84

ETH/USD

2208.53

LTC/USD

269.08

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Названы города Украины, где самый грязный воздух
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы города Украины, где самый грязный воздух

Эксперт рассказала, в каких городах Украины даже во время локдауна уровень загрязнения воздуха оставался высоким

18 апреля 2021, 23:54
Автор:

Таисия Ерохина

Во время карантина в Украине несколько улучшилось качество воздуха, но в Мариуполе, Каменском, Днепре, Кривом Роге, Запорожье и Киеве уровень загрязнения воздуха оставался высоким. Об этом рассказала изданию "Комментарии" эксперт по вопросам промышленного загрязнения из общественной организации "Экодия" Марина Ратушная.

Названы города Украины, где самый грязный воздух

Загрязнение воздуха. Фото из открытых источников

По данным государственной системы мониторинга качества воздуха, общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины в первом полугодии 2020 года несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как отмечает эксперт, подобную ситуацию можно наблюдать по спутниковым данным по некоторому снижению концентрации оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы в промышленных регионах.

Но, подчеркнула Ратушная, в Мариуполе, Каменском, Днепре, Кривом Роге, Запорожье и Киеве уровень загрязнения воздуха оставался высоким, потому как предприятия металлургии и энергетики продолжали работать.

По ее словам, локдаун проблему модернизации этих предприятий не решил, а наоборот, "они начали гнуть линию, теперь им нужно больше времени на экомодернизацию именно из-за последствий пандемии".

"Хотя существует ряд исследований, которые говорят о том, что загрязненный воздух может повышать уровень смертности от Covid-19. Некуда тянуть время, надо модернизироваться" — отметила Ратушная.

Значительное влияние в 2020 году на качество атмосферного воздуха имели масштабные лесные пожары. В Житомирской и Луганской областях, Чернобыльской зоне пожарами пройдено почти 80 тыс. гектаров леса.

А Киев из-за лесных пожаров и пылевой бури в апреле 2020 года был первым в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Сейчас в Киеве, по данным Ратушной, традиционно фиксируется превышение в 3 раза диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода в 1,5 раза.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский город попал в ТОП-20 худших по загрязнению воздуха городов мира.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Комментарии
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ