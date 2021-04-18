Названы города Украины, где самый грязный воздух

Во время карантина в Украине несколько улучшилось качество воздуха, но в Мариуполе, Каменском, Днепре, Кривом Роге, Запорожье и Киеве уровень загрязнения воздуха оставался высоким. Об этом рассказала изданию "Комментарии" эксперт по вопросам промышленного загрязнения из общественной организации "Экодия" Марина Ратушная.

Загрязнение воздуха. Фото из открытых источников

По данным государственной системы мониторинга качества воздуха, общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины в первом полугодии 2020 года несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как отмечает эксперт, подобную ситуацию можно наблюдать по спутниковым данным по некоторому снижению концентрации оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы в промышленных регионах.

Но, подчеркнула Ратушная, в Мариуполе, Каменском, Днепре, Кривом Роге, Запорожье и Киеве уровень загрязнения воздуха оставался высоким, потому как предприятия металлургии и энергетики продолжали работать.

По ее словам, локдаун проблему модернизации этих предприятий не решил, а наоборот, "они начали гнуть линию, теперь им нужно больше времени на экомодернизацию именно из-за последствий пандемии".

"Хотя существует ряд исследований, которые говорят о том, что загрязненный воздух может повышать уровень смертности от Covid-19. Некуда тянуть время, надо модернизироваться" — отметила Ратушная.

Значительное влияние в 2020 году на качество атмосферного воздуха имели масштабные лесные пожары. В Житомирской и Луганской областях, Чернобыльской зоне пожарами пройдено почти 80 тыс. гектаров леса.

А Киев из-за лесных пожаров и пылевой бури в апреле 2020 года был первым в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Сейчас в Киеве, по данным Ратушной, традиционно фиксируется превышение в 3 раза диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода в 1,5 раза.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский город попал в ТОП-20 худших по загрязнению воздуха городов мира.

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