Украинский город попал в ТОП-20 худших по загрязнению воздуха городов мира

Город Киев, являющийся столицей Украины, оказался в ТОП-10 самых плохих по качеству воздуха городов во всем мире. Об этом сообщается на сайте IqAir, который отслеживает в реальном времени качество воздуха на всей планете.

Киев попал в список городов с самым грязным воздухом - фото: из открытых источников

Так, согласно рейтингу городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы, по состоянию на 1 февраля, город Киев находится на 19 позиции из 94 в данном списке. Индекс качества воздуха в столице равен 136. Это означает, что качество воздуха является неудовлетворительным. Широкую общественность это, вероятнее всего, никак не заденет. Однако это может быть опасно для людей, имеющих повышенную чувствительность к проблемам здоровья.





Напомним, ранее мы также сообщали, что в Оболонском районе зафиксирован недопустимый индекс качества воздуха - 500. Данный показатель и все, что будут выше, являются опасными для человеческого здоровья.

К слову, в опубликованном сайтом IqAir рейтинге городов с самым грязным воздухом, на первом месте находится российский город Красноярск. Его показатель – 698, что является опасным для человеческой жизни. Самым чистым является город Богота, столица Колумбии. Его результат – 6. Это означает, что качество воздуха считается удовлетворительным и не несет опасности для горожан. Больше всего городов с неутешительным показателем в данном рейтинге – из Китая.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что исследователи рассказали, как сделать воздух в помещении более здоровым, так как в нем могут концентрироваться вирусы. Также сайт сообщал о том, что британская компания удивила товаром. В стране можно приобрести бутылки с воздухом из Англии или Шотландии.





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