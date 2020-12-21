На сегодняшний день одной из самых глобальных проблем в мире является загрязнение воздуха. Ежегодно количество людей, имеющих проблемы со здоровьем из-за этого, погибают. Треть случаев от рака лёгких, инсульта, а также заболеваний, связанных с сердцем, вплотную связаны с качеством воздуха. Журналисты сайта "Комментарии" предлагают читателям узнать, в каких районах Киева самый грязный воздух, а в каких — самый чистый.

ФОТО: Из открытых источников

Станции мониторинга качества воздуха GAIA используют высокотехнологичные лазерные датчики частиц для измерения в реальном времени уровня загрязнения PM2,5, которое является одним из самых вредных загрязнителей воздуха. Таким образом, мы можем увидеть индекс качества воздуха в любой точке мира. Данные опубликованы на сайте Waqi.









Данная таблица разделена по цветам, обозначающих уровень качества воздуха. Красный цвет будет указывать на то, что воздух в том или ином районе города будет опасным для здоровья. Зеленый – на то, что качество воздуха является удовлетворительным.

Так, по состоянию на 10:20 21 декабря 2021 года в Киеве в Оболонском районе зафиксирован недопустимый индекс качества воздуха. Исходя из данных в таблице, показатель – 500 и более является опасным для человеческого здоровья.





Менее опасный, но всё же нездоровым является индекс качества воздуха – 166, зафиксирован на Холмской площади в Киеве.





Индекс с отметкой в 153 зафиксирован в Святошинском районе столицы, что также свидетельствует о неудовлетворительном качестве воздуха.





Самый чистый воздух зафиксирован на улице Зелёной в Киево-Святошинском районе. Индекс качества составляет всего 10. Это указывает на то, что в воздух является удовлетворительным и не влияет негативно за здоровье человека.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что был раскрыт еще один неожиданный способ продлить жизнь, а также о главных признаках хорошего здоровья в любом возрасте.

















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