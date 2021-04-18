Стало известно, как сказался карантин на экологии Украины

Карантин из-за коронавируса в мире местами имел положительное влияние на экологию. "Комментарии" решили узнать, как сказался локдаун на экологии в Украине в целом и в Киеве в частности.

Природа Украины. Фото из открытых источников

Как рассказала изданию експерт по вопросам промышленного загрязнения из общественной организации "Экодия" Марина Ратушная, пока трудно оценить как локдаун повлиял на качество воздуха в 2021 году. Но карантин в 2020 году имел определенное влияние, уверена она.

"По данным государственной системы мониторинга качества воздуха общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины в первом полугодии 2020 года несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Подобную ситуацию мы можем наблюдать по спутниковым данным по некоторому снижению концентрации оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы в промышленных регионах", — говорит Ратушная.

Однако, по ее словам, в Мариуполе, Каменском, Днепре, Кривом Роге, Запорожье и Киеве уровень загрязнения воздуха оставался высоким. Предприятия металлургии и энергетики продолжали работать.

"Локдаун проблему модернизации этих предприятий не решил, а наоборот, они начали гнуть линию, теперь им нужно больше времени на экомодернизацию именно из-за последствий пандемии, — отметила Ратушная. — Хотя существует ряд исследований, которые говорят о том, что загрязненный воздух может повышать уровень смертности от Covid-19. Некуда тянуть время, надо модернизироваться".

Также она сообщила, что значительное влияние в 2020 году на качество атмосферного воздуха имели масштабные лесные пожары. По официальным данным, говорит экспертк, в 40 раз возросло количество пожаров в экосистемах по сравнению с 2019 годом. Всего в Житомирской области, Чернобыльской зоне и на Луганщине пожарами пройдено почти 80 тыс. гектаров леса.

Что касается столицы, то именно из-за лесных пожаров и пылевой бури в апреле 2020 года Киев оказался впереди всех в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Сейчас в Киеве традиционно фиксируется превышение в 3 раза диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода в 1,5 раза.

"Кстати, по результатам недавнего социологического исследования об экологических трендах, одна из основных проблем, которая беспокоит украинцев — это загрязнение атмосферного воздуха, — заметила Ратушная. — Украина занимает 5 место среди стран Европы по уровню смертности от болезней, вызванных загрязнением воздуха. В основном это болезни сердечно-сосудистой системы и легких".

Ранее портал "Комментарии" выяснил, к каким экологическим проблемам готовиться в этом году украинцам.

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