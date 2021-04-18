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Стало известно, как сказался карантин на экологии Украины

Эксперт рассказала, имел ли положительное влияние на экологию карантин в Украине

сегодня, 17:20
Автор:

Таисия Ерохина

Карантин из-за коронавируса в мире местами имел положительное влияние на экологию. "Комментарии" решили узнать, как сказался локдаун на экологии в Украине в целом и в Киеве в частности.

Стало известно, как сказался карантин на экологии Украины

Природа Украины. Фото из открытых источников

Как рассказала изданию експерт по вопросам промышленного загрязнения из общественной организации "Экодия" Марина Ратушная, пока трудно оценить как локдаун повлиял на качество воздуха в 2021 году. Но карантин в 2020 году имел определенное влияние, уверена она.

"По данным государственной системы мониторинга качества воздуха общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины в первом полугодии 2020 года несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Подобную ситуацию мы можем наблюдать по спутниковым данным по некоторому снижению концентрации оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы в промышленных регионах", — говорит Ратушная.

Однако, по ее словам, в Мариуполе, Каменском, Днепре, Кривом Роге, Запорожье и Киеве уровень загрязнения воздуха оставался высоким. Предприятия металлургии и энергетики продолжали работать.

"Локдаун проблему модернизации этих предприятий не решил, а наоборот, они начали гнуть линию, теперь им нужно больше времени на экомодернизацию именно из-за последствий пандемии, — отметила Ратушная. — Хотя существует ряд исследований, которые говорят о том, что загрязненный воздух может повышать уровень смертности от Covid-19. Некуда тянуть время, надо модернизироваться".

Также она сообщила, что значительное влияние в 2020 году на качество атмосферного воздуха имели масштабные лесные пожары. По официальным данным, говорит экспертк, в 40 раз возросло количество пожаров в экосистемах по сравнению с 2019 годом. Всего в Житомирской области, Чернобыльской зоне и на Луганщине пожарами пройдено почти 80 тыс. гектаров леса.

Что касается столицы, то именно из-за лесных пожаров и пылевой бури в апреле 2020 года Киев оказался впереди всех в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Сейчас в Киеве традиционно фиксируется превышение в 3 раза диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода в 1,5 раза.

"Кстати, по результатам недавнего социологического исследования об экологических трендах, одна из основных проблем, которая беспокоит украинцев — это загрязнение атмосферного воздуха, — заметила Ратушная. — Украина занимает 5 место среди стран Европы по уровню смертности от болезней, вызванных загрязнением воздуха. В основном это болезни сердечно-сосудистой системы и легких".

Ранее портал "Комментарии" выяснил, к каким экологическим проблемам готовиться в этом году украинцам.


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Источник: Комментарии
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