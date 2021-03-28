Наводнения, засухи, пожары: к каким экологическим проблемам готовиться в этом году украинцам

В Украине возможно повторение наводнений в западных областях, а на юге — не избежать засух. О климатических и экологических изменениях, которые ожидают нашу страну в ближайшее время, рассказала изданию "Комментарии" специалист по вопросам изменения климата ОО "Экодия" Ольга Гусакова.

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Как пояснила эксперт, изменение климата — это не только о повышении температуры, а также об увеличении интенсивности и непредсказуемости природных явлений. По данным "Экодии", в прошлом году в Украине произошло много различных стихийных бедствий: наводнения в Западной Украине, засухи на юге Украины, масштабные пожары в Луганской, Житомирской области и Чернобыльской зоне, пылевая буря в Киевской и Черниговской области, сильные ливни и град.





Непогода существенно повлияла на жизнь людей. По словам Гусаковой, лишь из-за засухи только кукурузы было полностью потеряно на 203 тыс. га, а на 718 тыс. га получена очень низкая урожайность. А из-за наводнений в июне 2020 года были затоплены около 10 тыс. жилых домов. Эксперт считает, что это показало — Украина не готова к изменению климата и нам нужно адаптироваться к ним.

"К сожалению, есть большая вероятность повторения наводнений на Западной Украине, поскольку леса продолжают вырубать, а комплексная работа для борьбы с наводнениями не проводится. Все чаще мы видим, как происходит перераспределение осадков, когда в течение короткого периода времени может выпасть месячная норма дождей. Это также следствие изменения климата. В результате в Киеве, Львове, Одессе видим затопленные дороги и инфраструктура городов не готова к этому", — рассказала Гусакова.

На юге, отметила она, скорее всего тоже не избежать засух. Засухи становятся все большей нормой для аграрных регионов на севере и северо-востоке Украины, где ранее такие явления почти не наблюдалось.

Кроме того, изменение климата не вызывает пожары, но значительно их усиливает. Поскольку из-за сухого воздуха, отсутствия дождей, причиной пожара может стать окурок или сжигание травы. Гусакова сообщила, что в этом году также возможно повторение пожаров, но вопрос насколько сильными они будут.

"Что делать? Смягчать последствия изменения климата, а именно: сокращать выбросы парниковых газов. Для этого нужно переходить во всех секторах по сжиганию ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, улучшать энергоэффективность. Также нужно развивать устойчивое сельское хозяйство и транспорт. И параллельно стоит адаптироваться к уже имеющимся последствиям. Это поможет предупреждению стихийных бедствий и будет экономить средства", — пояснила Гусакова.

По ее данным, в 2020 году только на борьбу с лесными пожарами, ликвидацию их последствий и компенсацию убытков было выделено почти 400 млн грн.

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