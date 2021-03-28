Наводнения, засухи, пожары: к каким экологическим проблемам готовиться в этом году украинцам

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Таисия Ерохина
В Украине возможно повторение наводнений в западных областях, а на юге — не избежать засух. О климатических и экологических изменениях, которые ожидают нашу страну в ближайшее время, рассказала изданию "Комментарии" специалист по вопросам изменения климата ОО "Экодия" Ольга Гусакова.
Фото из открытых источников
Как пояснила эксперт, изменение климата — это не только о повышении температуры, а также об увеличении интенсивности и непредсказуемости природных явлений. По данным "Экодии", в прошлом году в Украине произошло много различных стихийных бедствий: наводнения в Западной Украине, засухи на юге Украины, масштабные пожары в Луганской, Житомирской области и Чернобыльской зоне, пылевая буря в Киевской и Черниговской области, сильные ливни и град.
Непогода существенно повлияла на жизнь людей. По словам Гусаковой, лишь из-за засухи только кукурузы было полностью потеряно на 203 тыс. га, а на 718 тыс. га получена очень низкая урожайность. А из-за наводнений в июне 2020 года были затоплены около 10 тыс. жилых домов. Эксперт считает, что это показало — Украина не готова к изменению климата и нам нужно адаптироваться к ним.
На юге, отметила она, скорее всего тоже не избежать засух. Засухи становятся все большей нормой для аграрных регионов на севере и северо-востоке Украины, где ранее такие явления почти не наблюдалось.
Кроме того, изменение климата не вызывает пожары, но значительно их усиливает. Поскольку из-за сухого воздуха, отсутствия дождей, причиной пожара может стать окурок или сжигание травы. Гусакова сообщила, что в этом году также возможно повторение пожаров, но вопрос насколько сильными они будут.
По ее данным, в 2020 году только на борьбу с лесными пожарами, ликвидацию их последствий и компенсацию убытков было выделено почти 400 млн грн.
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