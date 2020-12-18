Назван самый опасный день недели для водителей

В патрульной полиции Украины назвали день недели, в которой случается больше всего дорожно-транспортных происшествий. За 11 месяцев текущего года в этот день произошло 27,4 автомобильных аварий.

в какой день случается больше всего ДТП / фото: iStock

Согласно статистике Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, самым опасным днем для водителей и пешеходов является пятница. Возможно, из-за того, что в этот день люди больше думают о грядущих выходных, строят планы и меньше следят за дорогой. Например, в прошлом году в этот день на дорогах Украины произошло 23 863 ДТП, а в этом году — 24 749. Так что будьте сегодня за рулем очень внимательными!

Вторым "опасным" днем является вторник, в 2020 году в этот день было зафиксировано 22 432 аварии. А вот меньше всего дорожных "приключений" происходит во вторник, в текущего году в этот день было зарегистрировано 16 354 аварии, а в 2019 году — 15 710.





Следует также учитывать погодные условия. Не забывайте, что сегодня, 18 декабря, на территории Украины пасмурная погода, местами осадки, гололедица и периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.

Напомним, в октябре в центре столицы Украины произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель внедорожника не справился с управлением и на полной скорости въехал в толпу, двое человек погибли. Позже выяснилось, что за рулем транспортного средства находился бывший чиновник.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце ноября страшное дорожно-транспортное происшествие произошло на Закарпатье. В результате столкновения фуры и легкового автомобиля погибло пятеро человек, среди которых один ребенок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!