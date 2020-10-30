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Главная Новости Общество происшествия Смертельное ДТП на Крещатике: за рулем находился бывший чиновник
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Смертельное ДТП на Крещатике: за рулем находился бывший чиновник

Происшествие в Киеве забрало жизни двоих людей

сегодня, 21:52 comments541
Автор:

Владимир Лавский

За рулем внедорожника, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева, находился бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовом рынку. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. 

Смертельное ДТП на Крещатике: за рулем находился бывший чиновник

По данным источника, за рулем машины был Юрий Назаренко. В ведомстве чиновник работал вплоть до увольнения в 2014 году. Официальной информации, подтверждающей данный факт, на данный момент нет. Разве что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что это был некто Юрий Н., что подтверждает данные "Украинской правды". 

Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, после обеда, на Крещатике случилось ДТП, которое стоило жизни двум людям. 

Еще трое получили травмы. Среди них мать и ребенок, которые находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.

Известно, что водитель автомобиля марки Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемое транспортное средство выехало на Майдан Независимости, на полной скорости въехало в толпу людей, которые разлетелись в разные стороны, и снесло павильон остановки. 




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