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Главная Новости Общество происшествия "Повторение Зайцевой" - на Майдане Независимости в Киеве Land Rover на всей скорости въехал в толпу людей
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"Повторение Зайцевой" - на Майдане Независимости в Киеве Land Rover на всей скорости въехал в толпу людей

Сейчас движение по улице Крещатик перекрыто

сегодня, 17:23 comments1838
Автор:

Дмитрий Симоненко

Очередное ДТП со смертельным исходом произошло в центре Киева, прямо на Майдане Независимости около 16 часов. Запись произошедшего опубликовала Полиция Киева.

"Повторение Зайцевой" - на Майдане Независимости в Киеве Land Rover на всей скорости въехал в толпу людей

Известно, что водитель автомобиля марки Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемое транспортное средство выехало на Майдан независимости, на полной скорости въехало в толпу людей, которые разлетелись в разные стороны, и снесло павильон остановки. Затем автомобиль продолжил движение на проезжую часть и столкнулся с, минимум, четырьмя транспортными средствами.

Известно о двух погибших, еще трое получили травмы. Среди них мать и ребенок, которые находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.

Полиция задержала 66-летнего водителя Land Rover и проверяют его состояние опьянения. По словам очевидцев, водитель сильно пьян.




Ранее портал "Комментарии" сообщал о ДТП в Киевской области, в котором маршрутка наехала на 19-летнюю девушку-пешехода.


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