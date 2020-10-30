"Повторение Зайцевой" - на Майдане Независимости в Киеве Land Rover на всей скорости въехал в толпу людей

Очередное ДТП со смертельным исходом произошло в центре Киева, прямо на Майдане Независимости около 16 часов. Запись произошедшего опубликовала Полиция Киева.

Известно, что водитель автомобиля марки Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемое транспортное средство выехало на Майдан независимости, на полной скорости въехало в толпу людей, которые разлетелись в разные стороны, и снесло павильон остановки. Затем автомобиль продолжил движение на проезжую часть и столкнулся с, минимум, четырьмя транспортными средствами.

Известно о двух погибших, еще трое получили травмы. Среди них мать и ребенок, которые находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи.

Полиция задержала 66-летнего водителя Land Rover и проверяют его состояние опьянения. По словам очевидцев, водитель сильно пьян.













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