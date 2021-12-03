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Назван самый красивый пляж в мире: как он выглядит (ФОТО)

Жюри выбирало самый красивый в мире пляж из 250 разных вариантов

сегодня, 20:55
Автор:

Денис Подставной
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Назван самый красивый пляж в мире: как он выглядит (ФОТО)

Пляж. Фото из открытых источников

Профессиональное жюри определило самый красивый в мире пляж. Об этом сообщает издание ТСН.

Специалисты выбирали пляж из 250 разных вариантов, которые расположены по всему земному шару. Лидером в этом рейтинге оказалась Бразильская Копакабана. Её назвали самым красивым пляжем для отдыха в выходные. 

Жюри оценивало пляжи по различным критериями, среди которых была температура воздуха и воду, инфраструктура, стоимость гостиниц, расположенных неподалеку, а также даже количество фотографий оттуда, опубликованных в социальных сетях. 

Отмечается, что помимо Копакабаны, в ТОП-5 оказались четыре пляжа из американских штатов Форида и Калифорния. На шестом месте рейтинга расположился пляж под названием Наама Бэй, который находится в Шарм-Эль-Шейхе (Египет).

Назван самый красивый пляж в мире: как он выглядит (ФОТО) - фото 2
Фото - https://www.instagram.com/p/CW_-YAWsZLR/

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что издание The New York Times присоединилось к определению лучшей книги за последние 125 лет. В итоге был сформирован список из 25 книг. Финал голосования, в котором выберут лучшую книгу за последние 125 лет, состоится в декабре. Отмечается, что не все книги из списка, которые американцы посчитали лучшими, переведены на украинский язык. 

Также издание сообщало о ТОП-10 всемирно известных украинцев, благодаря кому в мире знают о нашей стране. Большинство украинцев уверены, что Украина известна в мире благодаря братьям-боксерам Кличко. Об этом свидетельствует опрос "Украинского института будущего". Именно братья. Кличко на первом месте в рейтинге опроса. Отмечается, что в целом украинцы хотят двигаться в европейском направлении, однако понятие "европейские ценности" для них очень своеобразное.



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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-mire-opredelili-samyy-krasivyy-plyazh-1924372.html
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