ТОП-10 всемирно известных украинцев, благодаря кому в мире знают о нашей стране

Большинство украинцев уверены, что Украина известна в мире благодаря братьям-боксерам Кличко. Об этом свидетельствует опрос "Украинского института будущего". Именно браться Кличко на первом месте в рейтинге опроса.

ТОП-10 всемирно известных украинце, фото с открытых источников

Мэр Киева, лидер партии "УДАР", почетный и вечный чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко занял первое место в рейтинге известных людей. За него отдали голоса 55% респондентов. Второе место занял Владимир Кличко, за которого проголосовали 52% опрошенных украинцев. Третье место — у известного футболиста, бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко — 42%.







В ТОП-10 всемирно известных украинцев также вошли известная певица Руслана — 32%, боксер Александр Усик — 30%, певица Джамала — 28%, легендарная Верка Сердючка, которая заняла второе место на конкурсе песни "Евровидение-2007" от Украины (Андрей Данилко ) — 22%, музыкант Кузьма Скрябин — 20%, боксер Василий Ломаченко — 19% и президент Владимир Зеленский — 15%.

"Однако среди больших плюсов нужно определить, что подавляющее большинство опрошенных украинский считает, что Украина — не Россия. Более того, разница в наших ценностях свидетельствует о том, что мы относимся к различным цивилизационных пространств", — говорится в сообщении.

В целом украинцы хотят двигаться в европейском направлении, однако понятие "европейские ценности" для них очень своеобразное. То есть Европу воспринимают в основном как воплощение благополучия, материальных благ и улучшения жизни. В то же время украинцы не хотят слышать о восприятии других ценностей. Например, по таким вопросам, как отношение к ЛГБТ-сообществ, то в целом мы не сильно отличаемся от всех других постсоветских стран.



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