Топ-25 лучших книг в мире за последние сто лет - голосуйте, какая лучшая

The New York Times присоединилось к определению лучшей книги прошлого века. Голосование среди читателей еще продолжается.

Голосование за лучшую книгу века еще продолжается - иллюстративное фото из сети

Издание сообщает, что начиная с октября определяет лучшие книги последних 125 лет. Они получили от читателей тысячи номинаций – романов, мемуаров, стихов.

В итоге сформирован список из 25 книг. В список попали произведения-бестселлеры, получившие больше всего голосов. Единственное ограничение, которое соблюдали редакторы – только одна книга от одного автора.

Самая старая книга в списке – "Уллис" Джеймса Джойса (1922 г.), самая свежая – "Надистория" (The Overhistory) Ричарда Пауэрса (2018 г.). Из 25 книг пятая часть написана женщинами (шесть произведений).

Список Топ-25 книг от The New York Times:

1. "1984" – Джордж Оруэлл, 1949.

2. "Все этот незримый свет" – Энтони Дорр, 2014.

3. "Любимая" – Тони Моррисон, 1987 (ж).

4. "Ловушка-22" (или "Ловушка для дураков") Джозеф Геллер, 1961.

5. "Над пропастью во ржи" Джером Сэлинджер, 1951.

6. "Паутина Шарлотты" Элвин Уайт, 1952.

7. "Конфедерация дураков" Джон Тул, 1980.

8. "Братство перстня" том 1 трилогии "Властелин колец" Джон Толкин, 1954.

9. "Хрупкое равновесие" Рохинтон Мистри, 1995.

10. "Джентльмен в Москве" Амор Таулз, 2016.

11. "Унесенные ветром" Маргарет Митчел, 1936.

12. "Гроздья гнева" Джон Стейнбек, 1939.

13. "Великий Гэтсби" Скотт Фицджеральд 1925 года.

14. "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд 1985 г. (ж).

15. "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, 1997(ж).

16. "Бесконечная шутка" Дэвид Уоллес, 1996.

17. "Убить пересмешника" Ли Харпер, 1960(ж).

18. "Маленькая жизнь" Ганья Янагигара, 2015(ж).

19. "Лолита" Владимир Набоков, 1955.

20. "Одинокий голубь" Ларри Макмерти, 1985.

21. "Сто лет одиночества" Габриэль Гарсиа Маркес, 1967.

22. "Надистория" Ричард Пауэрс, 2018.

23. "Молитва за Оуэна Минни" Джон Ирвинг, 1989.

24. "Дерево растет в Бруклине" Бетти Смит, 1943(ж).

25. "Уллис" Джеймс Джойс, 1922.

Финал голосования, в котором выберут лучшую книгу за последние 125 лет, состоится в декабре. Пока что к голосованию можно присоединиться тут.



Издание "Комментарии" подготовило свою подборку книг, которые следует прочесть каждому. Некоторые из 14 книг пересекаются из Топ-25 The New York Times. Какие – смотрите по ссылке

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