Насколько выросла средняя пенсия в Украине за полтора года

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Хмільовська Інна
Украинцам показали, насколько выросла средняя пенсия с начала 2020 года. Так, по состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 гривны, а по состоянию на 1 августа 2021 — 3 866,84 гривны. Таким образом в Минсоцполитики сообщили о росте выплат на 25% или 784 гривны.
Пенсии в Украине, скриншот с видео
Министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что целью программы поддержки доходов пенсионеров необходимость обеспечить социальную справедливость и уменьшить неравенство. Для этого нужно провести индексацию всех пенсий по общим правилам и повышение выплат людям, которые по возрасту или состоянию здоровья нуждаются в дополнительной социальной защиты.
Как ранее информировал портал "Комментарии", Украинская показали, какие пенсии в 2050 году "светят" тем, кому сейчас 30. Человек, который выходит на пенсию, начинает получать в три раза меньше доходов и должна соответственно уменьшить свои расходы.
Ранее портал "Комментарии" писал, что украинцы по-новому будут получать пенсии и пособия с 1 сентября: что нужно знать.
Также на портале информировали о пенсии в 7000 гривен. Украина взяла на себя обязательства выполнять условия конвенции Международной организации труда и обеспечить пенсию из двух источников на уровне не ниже 40% от заработной платы, соответствующим международным стандартам. На базе данных исследования Института Вашингтона, проведенного при поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс, выяснили, могут пенсионеры в Украине получать выплаты 7000 грн, говорится в сообщении Минсоцполитики.
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