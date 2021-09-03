Насколько выросла средняя пенсия в Украине за полтора года

Украинцам показали, насколько выросла средняя пенсия с начала 2020 года. Так, по состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 гривны, а по состоянию на 1 августа 2021 — 3 866,84 гривны. Таким образом в Минсоцполитики сообщили о росте выплат на 25% или 784 гривны.

Пенсии в Украине, скриншот с видео

Министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что целью программы поддержки доходов пенсионеров необходимость обеспечить социальную справедливость и уменьшить неравенство. Для этого нужно провести индексацию всех пенсий по общим правилам и повышение выплат людям, которые по возрасту или состоянию здоровья нуждаются в дополнительной социальной защиты.



"На началу 2020 году людей, которые получают самые низкие пенсии, меньше 2000 гривен, было 4 миллиона. На сегодняшний день мы подняли пенсии сверх этого предела для 2,3 миллиона человек и ожидаем, что с середины 2022 пенсии для всех пенсионеров будут составлять более 2000 грн ", — отметила она.

Как ранее информировал портал "Комментарии", Украинская показали, какие пенсии в 2050 году "светят" тем, кому сейчас 30. Человек, который выходит на пенсию, начинает получать в три раза меньше доходов и должна соответственно уменьшить свои расходы.



Ранее портал "Комментарии" писал, что украинцы по-новому будут получать пенсии и пособия с 1 сентября: что нужно знать.

Также на портале информировали о пенсии в 7000 гривен. Украина взяла на себя обязательства выполнять условия конвенции Международной организации труда и обеспечить пенсию из двух источников на уровне не ниже 40% от заработной платы, соответствующим международным стандартам. На базе данных исследования Института Вашингтона, проведенного при поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс, выяснили, могут пенсионеры в Украине получать выплаты 7000 грн, говорится в сообщении Минсоцполитики.









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