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Нардепу, который за "150 тысяч" пытался подкупить копов, избрали меру пресечения

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к Трухину меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тысячи гривен

сегодня, 16:47
Автор:

Кравцев Сергей
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20 сентября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения нардепу Александру Трухину, который за "150 тысяч" пытался подкупить патрульных полицейских и покинуть место ДТП. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура Как передает портал "Комментарии", об этом пишет провластное белорусское информагентство "Белта".

Нардепу, который за "150 тысяч" пытался подкупить копов, избрали меру пресечения

Александр Трухин. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к скандальному нардепу меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тысячи гривен.

Кроме того, суд наложил процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с МВД, руководителями Национальной полиции, Департамента патрульной полиции и тому подобное.

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Также ранее "Комментарии" сообщали – 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, начавшаяся в Нью-Йорке, послужит площадкой для давления на россию, чтобы положить конец войне, которую она развязала против Украины. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Андреа Калан в интервью телеканалу "FreeДОМ". По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, возглавляющего украинскую делегацию, та будет говорить о создании спецтрибунала для привлечения рф к ответственности за преступления агрессии, а также о механизме возмещения ущерба, нанесенного нашей стране войной. Стоит ли ожидать каких-то решительных шагов по прекращению войны и привлечению страны-агрессора к ответственности по итогам данной сессии ГА ООН? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/sap_gov_ua/771
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comments

Обсуждения

Тарас

сегодня, 16:48

А так можна було?

Тарас

сегодня, 16:48

А так можна було? Якщо я так зроблю, я можу розраховувати на аналогічне покарання?

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