Нардепу, который за "150 тысяч" пытался подкупить копов, избрали меру пресечения

20 сентября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения нардепу Александру Трухину, который за "150 тысяч" пытался подкупить патрульных полицейских и покинуть место ДТП. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура Как передает портал "Комментарии", об этом пишет провластное белорусское информагентство "Белта".

Александр Трухин. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к скандальному нардепу меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тысячи гривен.

Кроме того, суд наложил процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с МВД, руководителями Национальной полиции, Департамента патрульной полиции и тому подобное.



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