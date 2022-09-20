У Зеленского отреагировали на массовое желание оккупантов присоединиться к России

Флешмоб "референдумов", устроенный коллаборнатами на временно оккупированных территориях Украины свидетельствует о страхе. Именно поэтому подобные заявления – не больше, чем манипуляция. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака в Телеграмм.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми..." — так Андрей Ермак описал намерения российских захватчиков провести псевдореферндумы о присоединении контролируемых территорий к России.

Глава ОП отмечает, такое поведение страны-агрессора показывает, что уже началась агония, которая вызвана неизбежным приближением разгрома. Противника охватил страх и поэтому он решил прибегнуть к тому, в чем ранее уже преуспел – к откровенным манипуляциям.

Андрей Ермак подчеркнул, что украинцы сумеет "решить российский вопрос", но это уже удастся сделать только силой.

Стоит отметить, что так называемые "Общественные палаты" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" обратились к главарям псевдореспублик – Пушилину и Пасечнику – с просьбой незамедлительно провести "референдум" о вхождении в состав РФ. В аналогичном ключе высказались "власти" временно оккупированной территории Херсонской области. О чем говорят подобные действия? Какова вероятность проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, включая захваченные в 2022 году? Какими могут быть последствия подобных действий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также ранее "Комментарии" сообщали – Дмитрий Медведев раскрыл секрет – какая цель России с "референдумами" в Украине.





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