logo

BTC/USD

29366.70

ETH/USD

1848.42

LTC/USD

82.93

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Напоминает звук шахеда: на Черниговщине у мужчины отобрали мотоцикл
commentss НОВОСТИ Все новости

Напоминает звук шахеда: на Черниговщине у мужчины отобрали мотоцикл

Староста села на Черниговщине изъял мотоцикл у мужчины, который ездил на нем с нарушениями правил и во время комендантского часа.

сегодня, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В селе Иржавец Черниговской области община изъяла мотоцикл у местного жителя из-за того, что транспорт напоминал звук иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook староста села Сергея Сироту.

Напоминает звук шахеда: на Черниговщине у мужчины отобрали мотоцикл

Отобраныйн мотоцикл. Фото: Сергей Сирота

Сергей Сирота утверждает, что несколько раз объяснял местному жителю Сергею Чмырю об его нарушениях. В частности, они касались запрета ездить на транспортных средствах без фар, шлема, стоп-сигнала, глушителей выхлопных газов и указателей поворотов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам старосты села Иражвец, мужчина сознательно игнорировал просьбы и ездил на мотоцикле без фар, номеров, шлема, поворотов в темное время суток и во время комендантского часа.

"Более того, звук мотоцикла без глушителя напоминает звук шахеда, и жители деревень иногда пугались и обращались за помощью. К сожалению, полиция не смогла его поймать. Но мы сегодня положили этому конец", — пишет Сергей Сирота.

Сирота рассказал, что мотоцикл у нарушителя был изъят и передан полиции.

Староста села Иражвец также подверг критике всех, кто нарушает правила дорожного движения, игнорирует комендантский час и считает, что "война где-то далеко и можно пить алкоголь, курить "траву" и веселиться всю ночь, мешая отдыхать общине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные стянули к границе с Украиной чрезвычайно опасную технику.

Также "Комментарии" писали о Вооруженных силах Украины, получивших очередную партию канадский бронетранспортер Senator. Резников опубликовал краткое видео с этой военной техникой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100002024625292/posts/pfbid0ZU6LzEuApn3yddYgJS3okDqrFs17JK7dCEtY9jgCVHdhxVppvrAK3f8Eh1BgiSyVl/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!