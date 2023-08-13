Напоминает звук шахеда: на Черниговщине у мужчины отобрали мотоцикл

В селе Иржавец Черниговской области община изъяла мотоцикл у местного жителя из-за того, что транспорт напоминал звук иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook староста села Сергея Сироту.

Отобраныйн мотоцикл. Фото: Сергей Сирота

Сергей Сирота утверждает, что несколько раз объяснял местному жителю Сергею Чмырю об его нарушениях. В частности, они касались запрета ездить на транспортных средствах без фар, шлема, стоп-сигнала, глушителей выхлопных газов и указателей поворотов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам старосты села Иражвец, мужчина сознательно игнорировал просьбы и ездил на мотоцикле без фар, номеров, шлема, поворотов в темное время суток и во время комендантского часа.

"Более того, звук мотоцикла без глушителя напоминает звук шахеда, и жители деревень иногда пугались и обращались за помощью. К сожалению, полиция не смогла его поймать. Но мы сегодня положили этому конец", — пишет Сергей Сирота.

Сирота рассказал, что мотоцикл у нарушителя был изъят и передан полиции.

Староста села Иражвец также подверг критике всех, кто нарушает правила дорожного движения, игнорирует комендантский час и считает, что "война где-то далеко и можно пить алкоголь, курить "траву" и веселиться всю ночь, мешая отдыхать общине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные стянули к границе с Украиной чрезвычайно опасную технику.

Также "Комментарии" писали о Вооруженных силах Украины, получивших очередную партию канадский бронетранспортер Senator. Резников опубликовал краткое видео с этой военной техникой.