Нам точно уже никогда не будет стыдно: Залужный выдал загадочный пост, предрекая свою отставку

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне слухов о своей отставке в поздравлении начальнику Генштаба ВСУ Сергею Шаптале поблагодарил его, что тот был рядом во время войны, и заверил, что им не будет стыдно за сделанное. Как передает портал "Комментарии", об этом Валерий Залужный написал у себя в Facebook.

Валерий Залужный и Сергей Шаптала. Фото: Facebook Валерий Залужный

"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной – человек, для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения, Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", – написал Валерий Залужный.

Отметим, глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что размышляет о смене ряда руководящих лиц в стране, прямо намекнув, что речь может идти об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом президент заявил в интервью каналу "Rai1".

Журналисты канала "Rai1" поинтересовался у Владимира Зеленского его мнением о слухах вокруг увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент ответил, что размышляет об изменении разных руководителей в государстве, но касается ли это Залужного – не уточнил.

Читайте также на портале "Комментарии" — Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения (мол, это кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины). А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. В их числе: неспособность госинститутов в Украине улучшить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы; частичная монополизация оборонной промышленности. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



