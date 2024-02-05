logo

BTC/USD

42981.27

ETH/USD

2318.88

LTC/USD

67.67

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Нам точно уже никогда не будет стыдно: Залужный выдал загадочный пост, предрекая свою отставку
commentss НОВОСТИ Все новости

Нам точно уже никогда не будет стыдно: Залужный выдал загадочный пост, предрекая свою отставку

Валерий Залужный интригующе поздравил Сергея Шапталу с Днем рождения

сегодня, 10:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне слухов о своей отставке в поздравлении начальнику Генштаба ВСУ Сергею Шаптале поблагодарил его, что тот был рядом во время войны, и заверил, что им не будет стыдно за сделанное. Как передает портал "Комментарии", об этом Валерий Залужный написал у себя в Facebook.

Нам точно уже никогда не будет стыдно: Залужный выдал загадочный пост, предрекая свою отставку

Валерий Залужный и Сергей Шаптала. Фото: Facebook Валерий Залужный

"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной – человек, для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения, Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", – написал Валерий Залужный.

Отметим, глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что размышляет о смене ряда руководящих лиц в стране, прямо намекнув, что речь может идти об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом президент заявил в интервью каналу "Rai1".

Журналисты канала "Rai1" поинтересовался у Владимира Зеленского его мнением о слухах вокруг увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент ответил, что размышляет об изменении разных руководителей в государстве, но касается ли это Залужного – не уточнил.

Читайте также на портале "Комментарии" — Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения (мол, это кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины). А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. В их числе: неспособность госинститутов в Украине улучшить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы; частичная монополизация оборонной промышленности. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/posts/7037097106368429?ref=embed_post
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости