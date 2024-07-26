Надо найти заказчиков: дочь Фарион отреагировала на задержание предполагаемого убийцы матери

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Ткачик Олеся
Дочь Ирины Фарион София Особа отреагировало на задержание 18-летнего юноши, подозреваемого в убийстве ее матери.
Дочь Фарион
Днем ранее в интервью изданию "Говорит великий Львов" она рассказала, что информация о том, что задержан вероятный убийца матери, застал ее на улице.
Она заметила, что впервые, когда узнала о задержании подозреваемого, был мороз и ярость, но не страх.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека , подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрёл панаму еще в мае.
При этом соседи задержанного молодого человека не могут поверить в то, что он мог убить Фарион. По их словам, парень хорошо учился, был самостоятельным и сознательным.
Отец задержанного молодого человека служит в армии. Он также заявляет, что у его сына не было оснований убивать Фарион, ведь он патриот и даже планировал идти на фронт.
МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля. Уехал из Львова в Днепр через два дня после того, как был убит Фарион.
Известно, что юноше уже объявлено подозрение в умышленном убийстве.
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Ігор
сегодня, 12:43
Неймовірний інформаційний тиск: депутатами міністрами доньками самим Фюрером, на слідство, а потім суд. Розтоптавши конституцію з пОПи іде телефонне право, а з усієї корумпованої влади інформаційне право. Ось таке майбутнє захищає батько юнака, з таким відношенням то терпіл. Не дивно, що якщо порівняти відношення втрат в Україні, з втратами в інших війнах 1 до 20. І це при тому, що за 50 і більше років технології пішли далеко вперед.