Надо найти заказчиков: дочь Фарион отреагировала на задержание предполагаемого убийцы матери

Дочь Ирины Фарион София Особа отреагировало на задержание 18-летнего юноши, подозреваемого в убийстве ее матери.

Дочь Фарион

"Наконец-то это произошло, и мы благодарны всей Украине, что смогли найти его. Но, конечно, вы сами понимаете, что еще предстоит найти заказчиков. И мы будем сражаться до конца. Потому что мама говорила, что нужно нам держаться, бороться и, конечно, мы победим", — сказала дочь Фарион.

Днем ранее в интервью изданию "Говорит великий Львов" она рассказала, что информация о том, что задержан вероятный убийца матери, застал ее на улице.

"Я шла по Площади Рынок, я это прочла. И у меня был мороз по коже. Я почувствовала злость, я почувствовала, что я хочу его увидеть. Вживую. Я хочу ему посмотреть в глаза, я его хочу спросить: "Для чего ты это сделал? Кто тебя заказал? Скажи мне". Чтобы он мне сказал. Я хочу увидеть убийцу своей мамы. Хочу увидеть убийцу маминых внуков – Эвы и Дмитрия. Они подрастут, я уверена, что они будут меня спрашивать: "Мама, а ты его видела? Ты с ним говорила?", – сказала женщина.

Она заметила, что впервые, когда узнала о задержании подозреваемого, был мороз и ярость, но не страх.

"Если это он, если он это сделал, он должен сидеть пожизненно", — добавила дочь Ирины Фарион.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека , подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрёл панаму еще в мае.

При этом соседи задержанного молодого человека не могут поверить в то, что он мог убить Фарион. По их словам, парень хорошо учился, был самостоятельным и сознательным.

Отец задержанного молодого человека служит в армии. Он также заявляет, что у его сына не было оснований убивать Фарион, ведь он патриот и даже планировал идти на фронт.

МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля. Уехал из Львова в Днепр через два дня после того, как был убит Фарион.

Известно, что юноше уже объявлено подозрение в умышленном убийстве.



