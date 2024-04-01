Национальный мультипредметный тест 2024: какой предмет лидирует

В Украине иностранные языки являются наиболее востребованным предметом среди будущих абитуриентов в высшие учебные заведения страны как четвертый предмет национального мультипредметного теста (НМТ) по выбору участника. Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

Абитуриенты Украины массово выбирают иностранный язык для НМТ 2024

По состоянию на 1 апреля текущего года, более 95,5 тысяч абитуриентов из почти 200 тысяч зарегистрированных выбрали иностранный язык как предмет для составления НМТ. Такая популярность обусловлена растущей осознанностью молодежи относительно необходимости владения иностранными языками в современном мире.

На втором месте по популярности расположилась биология, выбранная почти 41 тысячей абитуриентов, что может отражать растущий интерес к биомедицинским дисциплинам и исследованиям в Украине. География, с более чем 37,5 тысячами избраний, заняла третье место, подчеркивая значение глобальных знаний в образовательном пространстве. Украинскую литературу выбрали более 31,5 тысяч человек, демонстрируя приверженность национальным культурным ценностям.

Тем не менее, статистика обнаружила, что наименее популярными для сборки являются физика и химия, с количеством выборов 5,6 тысяч и 2,5 тысяч соответственно.

Данные Украинского центра оценки качества образования также показали активность будущих участников НМТ: за первые две недели регистрации было создано более 213 тысяч персональных кабинетов. Желание проходить тестирование на территории Украины выразили более 196,5 тысячи человек, в то время как более 17 тысяч выбрали составлять мультитест во временных экзаменационных центрах за рубежом.

Напомним, что около 260 тысяч абитуриентов в этом году поступают в украинские вузы. Несмотря на войну, значительная часть молодежи выбирает обучение на родине. Такие данные предоставил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью Украинскому радио.

Кроме того, теперь регистрация на национальный мультипредметный тест (НМТ) стала возможна через приложение "Действие". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.