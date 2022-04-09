Начнется похолодание: какой будет погода на выходных в Украине

Начался второй месяц весны, но погода за окном весьма нестабильная, и в ближайшие выходные, 9-10 апреля, ситуация не улучшиться. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 9-10 апреля (фото из открытых источников)

Согласно прогнозу, 9 апреля, в западных и северных регионах страны ожидаются периодические дожди. В Карпатах и прикарпатских областях, возможно, даже с мокрым снегом. А вот в остальных областях будет доминировать сухая погода. Ветер ожидается порывистым, в южных, восточных и центральных областях его скорость может достигать 15-20 метров в секунду.

Воздух в среднем прогреется до +14…+20 градусов, но на крайнем западе, местами в северных областях и в прибрежных районах Украины воздух завтра будет уже более свежим, +11+14 градусов.

В столице Украины может пройти дождь, в столбики термометра днем поднимутся до +13…+14 градусов тепла.

В воскресенье, 10 апреля, придет похолодание, но оно коснется западных, северных регионов, а также Винницкой и Одесской областей. На Востоке, в большинстве центральных областей и на Юге еще удержится теплая воздушная масса.

"Ближайшая метеорологическая перспектива в Украине — неоднородная, как это бывает весной, поэтому постепенно, без метаний, спокойно, уверенно и профессионально следим за развитием атмосферных событий", — подытожила Диденко.

Напомним, что синоптик рассказал об изменениях климата в Украине и спрогнозировал погодные катаклизмы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что часть Украины может превратиться в пустыню: ученый рассказал об изменении климата.

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