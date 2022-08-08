Начинается битва за Африку: почему Западу важно ее выиграть – о чем говорит турне Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен и другие видные американские чиновники отправляются в турне по Африке. Ранее там побывали глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Франции Эммануэль Макрон. Осенью на африканский континент собирается глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говорит с представителями Африки президент Владимир Зеленский. О чем говорит столь пристальное внимание к Африке именно сейчас? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Африка. Фото: из открытых источников

Африка очень страдает от российского вторжения в Украину

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань рассуждает так:

"Африка в отношении войны России против Украины фактически раскололась на две части. Из тех, кто поддержал Москву – только Эритрея. На сторону Украины встали такие большие государства как Египет, Нигерия, Демократическая Республика Конго, ряд других меньших стран. Но другая часть африканских государств воздержалась от голосования за резолюцию ООН с осуждением российской агрессии. А часть – отсутствовала на этом заседании, то есть, "воздержались ногами". И среди таких – Южноафриканская республика (ЮАР). Очень важная страна, которая кроме своей роли в Африке, входит в состав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР)".

Между тем, продолжает эксперт, Африка очень страдает от российского вторжения в Украину. Война привела к увеличению цен на энергоресурсы и на зерно. Вызвав к тому же дефицит последнего. И Россия цинично пытается эту тему использовать.

"Именно она виновата в том, что украинские порты были заблокированы. А теперь пытается представить всё так, что она якобы смогла разрешить эту ситуацию, что именно она помогает странам Африки избежать, в том числе, продовольственного кризиса. Играет при этом на антизападных настроениях, связанных с наследием колониализма, – поясняет Алексей Гарань. – Действительно, недавно было большое турне Лаврова по ряду африканских государств. Необходимы контрдействия. Чтобы объяснить странам Африки, что реально происходит".

Этим, подчеркивает эксперт, обусловлено внимание к Африке ключевых держав Запада, в том числе США.

"Кстати, украинская дипломатия тоже активизируется в этом направлении, о чем недавно говорил президент Зеленский. Мы должны использовать все свои каналы, в том числе публичной дипломатии, для этого, – уверен Алексей Гарань. – Следует искать нестандартные ходы. У нас есть олимпийский чемпион, нардеп Жан Беленюк, который прекрасно может рассказывать африканцам, что в Украине нет расизма (разбивая мифы российской пропаганды), что мы толерантная и ответственная страна, выполняющая свои обязательства, в том числе по поставкам зерна. И я сегодня впервые выступаю на нигерийском телевидении. Мой личный прорыв на африканский континент, чтобы объяснить правду о войне и зерне. Правда, неоднократно выступал на Алжирском ТВ, но это арабский мир (весьма непросто было ведь Алжир — "народно-демократическая республика", с очень пророссийскими влияниями). А вот в субсахарской Африке буду выступать впервые. Нигерия, отмечу, самая многочисленная страна Африки с населением почти 220 миллионов человек и демократией, которую пытаются дестабилизировать террористы".

Из-за угроз России и Китая появилось понимание важности вовлечения в глобальные процессы Африки

По словам руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвоката Михаила Дяденко, Африка – важный континент с политической, экономической, ресурсной точки зрения.

"Последние десятилетия США уделяли мало внимания Африке. И влияние Штатов в данном регионе постепенно ослабевало. Но свято место пусто не бывает. И этот вакуум фактически начал заполнять Китай. Он инвестировал огромные средства во многие африканские страны. И фактически начал экономическую экспансию. Причем на достаточно жестких условиях. С учетом того, что страны Запада заметно ослабили экономическое сотрудничество с Африкой, у государств данного континента фактически не было альтернативы. Им приходилось соглашаться на все условия КНР", – поясняет эксперт.

Сейчас, с учетом ситуации, сложившейся в мире из-за российской агрессии против Украины, угроз, которые несет Китай (кризис вокруг Тайваня), появилось понимание важности вовлечения в глобальные процессы Африки.

"И потому что этот континент имеет много голосов в структурах ООН (что важно для принятия тех или иных политических решений), и потому что у него есть большой экономический потенциал. К примеру, те ресурсы, в том числе полезные ископаемые, доступ к которым сейчас теряется цивилизованной частью мира в связи с санкциями относительно России, можно найти в Африке. Но там уже есть рука Китая, – отмечает Михаил Дяденко. – Поэтому визит Блинкена в Африку – хоть и запоздалый, но очень важный. Посмотрим, удастся ли США усилить свое влияние на этом континенте. Ранее, напомню, Африка в основном была прерогативой Европы, которая на фоне постколониального синдрома ослабила с ней экономическое сотрудничество, потеряв там и политическое влияние".

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