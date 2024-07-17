Началась проверка скандальной 59-й бригады, где «исчезают люди»

Комиссия начала проверку 59-й бригады, вокруг которой несколько дней назад возник скандал, об этом в Фейсбуке сообщила Екатерина "Пташка" Полищук.

Катерина Полищук

"Мы ждем результатов проверки. Это была моя основная цель. Не винить, не вызывать общественную ненависть или травлю, а по закону разобраться и принять меры. На этом этапе я свою работу проделала", — сказала Полищук.

Кроме того, она ответила на упреки офицера бригады Сергея Цехоцкого о ее некомпетентности в вопросе.

Для тех, кто рассказывает, что нужно высшее специализированное образование и опыт, чтобы оценивать такие вещи, напоминаю, в Украине действует свобода слова. И слово – это единственный законный метод обратить внимание на сложившуюся проблему. Возможно, будь я девочкой с улицы, то мое обращение было бы нецелесообразным. Но половину своей службы я провела в окопе, половину – в командовании людьми. Поэтому три года моего военного опыта на разных уровнях позволяют мне не оценивать такие вещи, а обращаться к людям со специализированным образованием и полномочиями, чтобы они сделали это более профессионально. Особенно смешно это слышать от людей, не принимавших непосредственного участия ни в боевых действиях, ни в командовании. Даже если мою службу добровольцем они называют волонтерством", — отметила Полищук.

При этом она подчеркнула, что вполне понимает те риски, которые себя подвергла.

"Но лучше так, чем всю жизнь бояться и молчать. Бессмысленные неоправданные потери стоят для меня и страны в сотни раз больше моей безопасности и спокойствия", — добавила парамедик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Екатерина Полищук, известная под позывным "Пташка", обратилась к президенту с просьбой повести служебное расследование деятельности командира 59-й отдельной мотопехотной бригады по факту преступных приказов. При этом информацию от "Пташки" подтвердили родные военных , которые по этому поводу опубликовали открытое обращение к руководству страны.

При этом в ВСУ подвергли критике "Пташку" и заявили, что она не имеет никакого отношения к бригаде, а закреплена там просто как волонтер.





