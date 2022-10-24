НАБУ объявило в розыск экс-главу НБУ Шевченко

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Кирилл Шевченко. Фото: из открытых источников

"Речь идет об экспредседателе правления "Укргазбанка", одном из заместителей "Укргазбанка" и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения", — отметили в Бюро.

В ведомстве пояснили, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

Читайте также на портале "Комментарии" — сразу после отставки НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Кириллу Шевченко. Следствие установило, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн. гривен.

Также издание "Комментарии" сообщало – в пятницу, 7 октября, Верховная Рада назначила новым главой Нацбанка Украины экс-главу Ощадбанка Андрея Пышного. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что кандидатуру Пышного поддержали 290 парламентариев, а также привел основные тезисы из выступления нового руководителя главного финансового регулятора страны. Как оцениваете назначение и заявления Пышного? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.





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