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НАБУ объявило в розыск экс-главу НБУ Шевченко

Дело Укргазбанка - Кирилл Шевченко объявлен в розыск

сегодня, 13:54
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Автор:

Кравцев Сергей

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ объявило в розыск экс-главу НБУ Шевченко

Кирилл Шевченко. Фото: из открытых источников

"Речь идет об экспредседателе правления "Укргазбанка", одном из заместителей "Укргазбанка" и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения", — отметили в Бюро.

В ведомстве пояснили, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

Читайте также на портале "Комментарии" — сразу после отставки НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Кириллу Шевченко. Следствие установило, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн. гривен.                                                                            

Также издание "Комментарии" сообщало – в пятницу, 7 октября, Верховная Рада назначила новым главой Нацбанка Украины экс-главу Ощадбанка Андрея Пышного. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что кандидатуру Пышного поддержали 290 парламентариев, а также привел основные тезисы из выступления нового руководителя главного финансового регулятора страны. Как оцениваете назначение и заявления Пышного? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid029kyMVZkvnYcPd8tWwiS7suiuFEDSgkJrNSaGDyk47oYEwYXMNAFEsZjqCH7WPFTcl
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